«Боковой? ВАР?» Директор ЦСКА по коммуникациям выложил видео с возможным уходом мяча в аут перед голом «Пари НН»

ЦСКА прокомментировал засчитанный гол в матче с «Пари НН».

Главный арбитр засчитал гол « » в ворота ЦСКА после беседы с ВАР.

Игроки ЦСКА после первого гола нижегородцев доказывали, что мяч ушел за линию во время атаки нижегородцев.

Мяч мог выйти за пределы поля в начале атаки, когда Николай Калинский пытался его в подкате остановить.

«Боковой? ВАР?» – написал директор ЦСКА по коммуникациям .

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