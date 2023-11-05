«Боковой? ВАР?» Директор ЦСКА по коммуникациям выложил видео с возможным уходом мяча в аут перед голом «Пари НН»
ЦСКА прокомментировал засчитанный гол в матче с «Пари НН».
Главный арбитр Владимир Москалев засчитал гол «Пари НН» в ворота ЦСКА после беседы с ВАР.
Игроки ЦСКА после первого гола нижегородцев доказывали, что мяч ушел за линию во время атаки нижегородцев.
Мяч мог выйти за пределы поля в начале атаки, когда Николай Калинский пытался его в подкате остановить.
«Боковой? ВАР?» – написал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Но вот тут, лично мне, кажется что мяч ушел полностью.
Посмотрим что скажет ЭСК по этой ситуации.