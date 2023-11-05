«Боковой? ВАР?» Директор ЦСКА по коммуникациям выложил видео с возможным уходом мяча в аут перед голом «Пари НН»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи видео Владимир Москалев Пари НН Кирилл Брейдо Футбол

ЦСКА прокомментировал засчитанный гол в матче с «Пари НН».

Главный арбитр Владимир Москалев засчитал гол «Пари НН» в ворота ЦСКА после беседы с ВАР.

Игроки ЦСКА после первого гола нижегородцев доказывали, что мяч ушел за линию во время атаки нижегородцев.

Мяч мог выйти за пределы поля в начале атаки, когда Николай Калинский пытался его в подкате остановить.

«Боковой? ВАР?» – написал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.

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16 комментариев

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jqzn88xn6n
Чистейший выход мяча
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Machine Head
Чистый аут. Судья козел . Сказал бы, что глаза на жопе. Но даже и не на жопе, иначе не увидеть было невозможно. Как можно с двух метров не увидеть аут? Дисквалифицировать на год. Пусть бегает , клоун, в булочную.
+12
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Streetbor
Хорошо что победили. Но боковой судья крот!
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Евгений Истомин
Интересно сейчас посмотреть на лица тех кто мне минусы ставил. Когда я сказал что чётко видно что мяч за линией, с другого ракурса.
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lovec23
Идеально для принятия решения посмотреть камеру с другой стороны, а тут игрок все перекрывает . Интересно у судей на вар была возможность или они монетку подбрасывали для принятия решения
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Кирилл
Калинский, конечно, закрывает мяч.
Но вот тут, лично мне, кажется что мяч ушел полностью.

Посмотрим что скажет ЭСК по этой ситуации.
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</c/>
да всем понятно, что был аут, не понятно только тем, кто не хочет видеть очевидного!
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soda overdose
судью без мыла
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Владимир Туаев
Ракурс великолепный!
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KapuIIIoK
Интересно кто к кому на стажировку ездит! ( наши судьи в АПЛ или все же наоборот )
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Алексей Ильин
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Молодцы, узбек дважды !)
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RembaXXX
Ну похоже что вышел, тем не менее гол то не сразу забили, было несколько передач, все равно надо доигрывать эпизоды, а не ждать, что там ВАР решит.
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WW77
Ребята, спроведливость есть, мяч ушел в аут 100%, затем гол, который нельзя засчитывать. Но Нижний забил сам себе.
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igorkuz45
Аут аутом, но в обороне так играть нельзя.
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Islam Gasanov
Ладно главный судья не увидел,но боковой судья чуть ли не впритык стоит рядом как он мог не заметить????
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fil_spb
Ответ Кирилл
Калинский, конечно, закрывает мяч. Но вот тут, лично мне, кажется что мяч ушел полностью. Посмотрим что скажет ЭСК по этой ситуации.
Мне тоже кажется. Но ключевое тут именно "кажется". Если нет 100% уверенности, то на каком основании отменять решение судьи в поле? Если другого ракурса нет, то у ВАР поводов вмешаться, пожалуй, что и нет.
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