Гурцкая об Абаскале: «Тренера в «Спартаке» нет – человек из 90 минут 20 проводит в планшете. Каждый раз отговорки – судья, рикошет, поле в Воронеже. По тревожным лицам руководства вижу, что решение зреет»

Агент Тимур Гурцкая недоволен работой Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Очень люблю Георгия [Джикию]. Может быть, случались какие-то косяки в матчах, но, возможно, он чувствует недоверие. Такого игрока тренеру надо держать как сторонника, футболист много сделал для команды.

Если бы Абаскаль шел на первом месте, вопросов бы не было. А так они есть, потому что нет результата, много пропускают, игры нет. Каждый раз находятся отговорки – судья, рикошет, поле в Воронеже. А тренера в команде нет. Человек из 90 минут 20 проводит в планшете.

У «Спартака» нет готового решения по тренеру, которого бы все внутри поддержали. Скорее всего, ищут русского тренера, под эту задачу подгоняем тренеров. Есть группа людей, которая будет советовать иностранца. Нет внутри клуба четкой позиции. Из-за этого не хотят брать вынужденного тренера – как Личка в «Динамо», – которому будут помогать на полшишки. Говорится про карт-бланш, но по тревожным лицам руководства вижу, что зреет решение – команда идет не туда, надо Абаскаля убирать.

То, что Абаскаль говорит, что учится – это странно для болельщиков, потому что учится на первой или второй команде страны, которая не идет даже в тройке. Что 13 туров прошлого чемпионата весной, что сейчас вытаскивают игроки. Нет ни постоянной схемы, ни постоянного состава – Соболев или Квинси [Промес] вырывают матчи, но стабильности нет. Положительного ничего не вижу», – сказал Гурцкая.

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