Гурцкая об Абаскале: «Тренера в «Спартаке» нет – человек из 90 минут 20 проводит в планшете. Каждый раз отговорки – судья, рикошет, поле в Воронеже. По тревожным лицам руководства вижу, что решение зреет»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Георгий Джикия Квинси Промес агенты Александр Соболев Марцел Личка Тимур Гурцкая Гильермо Абаскаль Футбол

Агент Тимур Гурцкая недоволен работой Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Очень люблю Георгия [Джикию]. Может быть, случались какие-то косяки в матчах, но, возможно, он чувствует недоверие. Такого игрока тренеру надо держать как сторонника, футболист много сделал для команды.

Если бы Абаскаль шел на первом месте, вопросов бы не было. А так они есть, потому что нет результата, много пропускают, игры нет. Каждый раз находятся отговорки – судья, рикошет, поле в Воронеже. А тренера в команде нет. Человек из 90 минут 20 проводит в планшете.

У «Спартака» нет готового решения по тренеру, которого бы все внутри поддержали. Скорее всего, ищут русского тренера, под эту задачу подгоняем тренеров. Есть группа людей, которая будет советовать иностранца. Нет внутри клуба четкой позиции. Из-за этого не хотят брать вынужденного тренера – как Личка в «Динамо», – которому будут помогать на полшишки. Говорится про карт-бланш, но по тревожным лицам руководства вижу, что зреет решение – команда идет не туда, надо Абаскаля убирать.

То, что Абаскаль говорит, что учится – это странно для болельщиков, потому что учится на первой или второй команде страны, которая не идет даже в тройке. Что 13 туров прошлого чемпионата весной, что сейчас вытаскивают игроки. Нет ни постоянной схемы, ни постоянного состава – Соболев или Квинси [Промес] вырывают матчи, но стабильности нет. Положительного ничего не вижу», – сказал Гурцкая.

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25 комментариев

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Трент Резнор
После фразы «очень люблю Георгия» можно дальше не читать.
+45
-3
+42
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BZB
Гурцкая сам себя палит. После таких аналитиков, еще больше за Абаскаля.
+24
-1
+23
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lovec23
Агенты это зло , очень много испорченных карьер , для них главное деньги . По факту Джикия сдал , Бабич сильнее , именно ему проигрывает джигит . У каждого болельщика свое мнение , я поддерживаю тренера в этом вопросе.
+16
-2
+14
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ApXuMaHqPuT
Ответ Трент Резнор
После фразы «очень люблю Георгия» можно дальше не читать.
Поддержал Жору-земляка по-братски🤝
+6
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Viktor Smolyanin
Мнение местного Мино Райолы никому неинтересно
+4
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лелеко
Ответ sd4fmwrvz8
Я так и не понял Тимур Гурцкая это какого пола человек?🤔
Очень толстый мужик, наверно генацвали
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sd4fmwrvz8
Я так и не понял Тимур Гурцкая это какого пола человек?🤔
+3
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+3
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Xm.md
По тревожным лицам руководства вижу
--
Каким образом видит?!
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Demyan Grachev
ты здесь! чуувствую я тебяяяя
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Aleksey Yashin
"Может быть, случались какие-то косяки в матчах"

Это комментарий от партнёра по хинкали?
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Северный болельщик
Ответ Олег Олег
Кто это такое Гурцкая?
Певица
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Тихон Кб
Ответ BZB
Гурцкая сам себя палит. После таких аналитиков, еще больше за Абаскаля.
1 в 1 как было с Каррерой, огромное давление на команду, разговоры про ненужность иностранного тренера и т. д. , в следствие этого плохие результаты. Дай бог команда не посыпется , как осенью 18-го
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Иван Кардашевский
Ответ Beast
Комментарий удален пользователем
Не хотелось бы видеть Стаса в Спартаке, но от него толку будет намного больше, чем от этого рыжего. Такое впечатление что он издевается над Спартаком.
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надоел...Абаскаль отлично работает, не вина тренера что команда не забивает 100% моменты и пропускает с рикошетов после ударов мимо ворот...
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deadjoker
Типа радуется что скоро бабки пойдут?
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Олег Олег
Кто это такое Гурцкая?
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Ленид Вилькин
Это и козе понятно,что Абаскаль в планшете ищет новые скороговорки-отговорки и заодно там учится. А у начальства лица тревожные потому что не знают как накопить деньжат ему на неустойку в случае чего....😅
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Феоктист
Не, ну, если сегодня проиграют, то он прав, если нет, то наоборот. Ставки, господа. Делайте ставки, господа! Мсье, дам! Бега открыты! Не виданная нигде в мире русская придворная игра! Тараканьи бега! Курс де кафар! Ламюземан префере де ла дефянт эмператрис рюсс! Корсо дель пьятелла! Рейс оф кок-рочс!

Первый заезд! Бегут: первый номер – Черная Жемчужина! Номер второй – фаворит Янычар.
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&_Bishep_&
Рыжего шарлатана гнать.
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nuksi
Паша Городницкий уже поймал Гурцкая на вранье.

После поражения от Краснодара. Абаскаль: я несу ответственность за результат.

Очевидно, что у Тимура с фактчекингом беда
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Beast
Комментарий удален пользователем
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Ivan Petrov
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Диана лучше пой
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Сергей Ефимов
Джикия проигрывает Бабичу очевидно.
Абаскаль нужны защитники с левой и правой ногой. Отсюда вывод что Джикия и Бабич конкуренты и вместе играть не могут.
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Сергей Ефимов
Джикия проигрывает Бабичу очевидно.
Абаскаль нужны защитники с левой и правой ногой. Отсюда вывод что Джикия и Бабич конкуренты и вместе играть не могут.
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