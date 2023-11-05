Пеп о том, что Кин назвал «показухой» спор с Холандом: «В моем возрасте не надо что-то делать напоказ. Иногда я говорю с игроками в раздевалке, но в тот момент хотелось отпраздновать с фанатами»
Пеп Гвардиола ответил на слова Роя Кина о споре с Эрлигом Холандом после дерби.
В 10-м туре АПЛ «Манчестер Сити» обыграл «МЮ» со счетом 3:0. Холанд забил два мяча и отдал результативную передачу. Уходя с поля, главный тренер «Манчестер Сити» обсуждал с форвардом его удар головой в первом тайме – по мнению Гвардиолы, норвежец должен был пробить иначе.
Рой Кин остался недоволен поведением Гвардиолы: «Это ради показухи, поговорить можно и в раздевалке. Просто спуститесь в туннель и наслаждайтесь победой».
«Я очень уважаю Роя Кина. Иногда после игры я ухожу в тоннель, иногда остаюсь. Когда я встречаю игрока, мы обсуждаем игру. Я знаю, что там есть камеры.
В тот момент я был снаружи, хотел [отпраздновать победу] с болельщиками, особенно на выезде. Для болельщиков игра против «МЮ» очень важна.
Может, Рой и прав, но такое случается. В моем возрасте мне не нужно что-то делать напоказ. Иногда я ухожу в тоннель, иногда приветствую судей – смотря что я чувствую в данный момент.
Не думаю, что после матча нужно подходить к игрокам, чтобы устроить какое-то зрелище для публики. Конечно, я мог бы сделать это в тоннеле. Я много раз делал это в раздевалке. Это свежо, игроки помнят эти эпизоды», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
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