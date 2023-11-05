Пеп о том, что Кин назвал «показухой» спор с Холандом: «В моем возрасте не надо что-то делать напоказ. Иногда я говорю с игроками в раздевалке, но в тот момент хотелось отпраздновать с фанатами»

Теги Манчестер Юнайтед Рой Кин Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола ответил на слова Роя Кина о споре с Эрлигом Холандом после дерби.

В 10-м туре АПЛ «Манчестер Сити» обыграл «МЮ» со счетом 3:0. Холанд забил два мяча и отдал результативную передачу. Уходя с поля, главный тренер «Манчестер Сити» обсуждал с форвардом его удар головой в первом тайме – по мнению Гвардиолы, норвежец должен был пробить иначе.

Рой Кин остался недоволен поведением Гвардиолы: «Это ради показухи, поговорить можно и в раздевалке. Просто спуститесь в туннель и наслаждайтесь победой».

«Я очень уважаю Роя Кина. Иногда после игры я ухожу в тоннель, иногда остаюсь. Когда я встречаю игрока, мы обсуждаем игру. Я знаю, что там есть камеры.

В тот момент я был снаружи, хотел [отпраздновать победу] с болельщиками, особенно на выезде. Для болельщиков игра против «МЮ» очень важна.

Может, Рой и прав, но такое случается. В моем возрасте мне не нужно что-то делать напоказ. Иногда я ухожу в тоннель, иногда приветствую судей – смотря что я чувствую в данный момент.

Не думаю, что после матча нужно подходить к игрокам, чтобы устроить какое-то зрелище для публики. Конечно, я мог бы сделать это в тоннеле. Я много раз делал это в раздевалке. Это свежо, игроки помнят эти эпизоды», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
w256pfwjsm
Норм ответил
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим Крупенников
Ответ Stereophonics89
Рой маргиналом стал что ли?) отличная игровая карьера (лучше Пепа) средняя тренерская сейчас живёт в свое удовольствие так что не так с его нынешним местонахождением?
Согласен, но в чём карьера Кина лучше, чем у Гвардиолы?
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ftre65fr65t
Пеп - профессионал
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антимосковский
Ответ Yri Yrov
мне одному кажется что сити клуб жижа, вроде борщь но серый, без соли без мяса, короче жижа какая то
другое дело соседи из манчестера, там коричневая жижа, зато наваристая какая!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aibek Mak
Вот поэтому Пеп находится там где находится а Кин ну вы сами поняли)
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lavinka
Ответ ftre65fr65t
Пеп - профессионал
П-перфекционист ещё .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артур Мкртычян
Ответ Yri Yrov
мне одному кажется что сити клуб жижа, вроде борщь но серый, без соли без мяса, короче жижа какая то
жижа это содержание вашей головы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yri Yrov
Ответ Артур Мкртычян
жижа это содержание вашей головы
мозг тоже немного походит на жижу твердую
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий