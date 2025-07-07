Талалаев о календаре «Балтики» на старте РПЛ: «За 28 дней 7 игр, из них 5 на выезде. Кто‑то должен думать о российском футболе, мы должны в Москве чуть ли не месяц жить, иначе не долетим»
– Тот месяц, который нам предстоит… Мало того, что будет семь игр в чемпионате, из которых всего две – домашних, так у нас еще в Кубке есть игры. Честно, наверное, стоит немножко думать о футболистах, командах и направлять в правильное русло.
– Начало сезона очень сложное у вас: «Динамо», «Спартак». Тяжело это держать в голове или вы не думаете об этом?
– Держать в уме тяжело. Как бы мы ни хорохорились, но все равно мы понимаем уровень команд, с которыми нам играть. Тяжело ли готовится? Нет.
Другой момент, что, когда у тебя нет возможности побывать дома с семьей, тебе нужно постоянно летать и играть на выезде. По этой логистике мы должны в Москве чуть ли не месяц прожить, иначе мы не долетим.
У нас получается за 28 дней семь игр, из которых пять на выезде. Кто‑то должен думать о российском футболе, – заявил главный тренер «Балтики».