Талалаев о календаре «Балтики» на старте РПЛ: «За 28 дней 7 игр, из них 5 на выезде. Кто‑то должен думать о российском футболе, мы должны в Москве чуть ли не месяц жить, иначе не долетим»

Андрей Талалаев раскритиковал календарь «Балтики».

– Тот месяц, который нам предстоит… Мало того, что будет семь игр в чемпионате, из которых всего две – домашних, так у нас еще в Кубке есть игры. Честно, наверное, стоит немножко думать о футболистах, командах и направлять в правильное русло.

– Начало сезона очень сложное у вас: «Динамо», «Спартак». Тяжело это держать в голове или вы не думаете об этом?

– Держать в уме тяжело. Как бы мы ни хорохорились, но все равно мы понимаем уровень команд, с которыми нам играть. Тяжело ли готовится? Нет.

Другой момент, что, когда у тебя нет возможности побывать дома с семьей, тебе нужно постоянно летать и играть на выезде. По этой логистике мы должны в Москве чуть ли не месяц прожить, иначе мы не долетим.

У нас получается за 28 дней семь игр, из которых пять на выезде. Кто‑то должен думать о российском футболе, – заявил главный тренер «Балтики».