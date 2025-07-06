Рибери поддержал Мусиалу: «Травмы – всего лишь небольшая глава. С нетерпением жду, когда снова увижу твою магию на поле»

Франк Рибери поддержал Джамала Мусиалу после травмы.

Полузащитник «Баварии» получил перелом малоберцовой кости в матче с «ПСЖ» в 1/4 финала КЧМ. Сообщалось , что 22-летний игрок пропустит не менее 4 месяцев.

«Посылаю тебе силы и поддержку, Джамал Мусиала . Травмы – это всего лишь небольшая глава. Твой талант и страсть скоро вновь засияют.

С нетерпением жду момента, когда увижу тебя снова творящим магию на поле», – написал бывший полузащитник «Баварии» в соцсетях.