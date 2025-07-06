Рибери поддержал Мусиалу: «Травмы – всего лишь небольшая глава. С нетерпением жду, когда снова увижу твою магию на поле»
Франк Рибери поддержал Джамала Мусиалу после травмы.
Полузащитник «Баварии» получил перелом малоберцовой кости в матче с «ПСЖ» в 1/4 финала КЧМ. Сообщалось, что 22-летний игрок пропустит не менее 4 месяцев.
«Посылаю тебе силы и поддержку, Джамал Мусиала. Травмы – это всего лишь небольшая глава. Твой талант и страсть скоро вновь засияют.
С нетерпением жду момента, когда увижу тебя снова творящим магию на поле», – написал бывший полузащитник «Баварии» в соцсетях.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?32829 голосов
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Франка Рибери
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