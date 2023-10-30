Кин о споре Пепа и Холанда об ударе норвежца: «Это ради показухи, поговорить можно и в раздевалке. Просто спуститесь в туннель и наслаждайтесь победой»

Теги Манчестер Юнайтед Рой Кин Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Рой Кин прокомментировал разговор между Пепом Гвардиолой и Эрлингом Холандом.

«Манчестер Сити» одержал победу в дерби против «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0. Холанд забил два мяча и отдал результативную передачу. Уходя с поля, главный тренер «горожан» обсуждал с форвардом его удар головой в первом тайме – по мнению Гвардиолы, Холанд должен был пробить по-другому. 

«Это все ради показухи. Это все напоказ. Вы можете поговорить об этом в раздевалке. В чем дело?

Это был прекрасный удар головой, но не обязательно пять минут стоять на поле и говорить об этом. Просто спуститесь в туннель и наслаждайтесь своей победой», – сказал бывший капитан «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.

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14 комментариев

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Дренажная вода 4
Бомбит после очередного унижения МЮ на Олд Траффорд, вот и нашел до чего докопаться.
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scanner c
Рой любить всех всему учить
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Vatikan
Было очевидно, что именно сейчас мс сильнее мю и вопрос был только в том, с каким счётом они победят
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Axs Men
Где им по кайфу там и обсуждают, они никому не мешали.
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Spaten
При Кине носа бы из туннеля не высунули))
+2
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donatodonatore
Конечно. Пеп пантоколот.
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Эксперимент
Не радуйтесь, не разговаривайте на поле, не позируте на камеру. МЮ проиграл 😭
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დათო სანაძე
Ответ Дренажная вода 4
Бомбит после очередного унижения МЮ на Олд Траффорд, вот и нашел до чего докопаться.
В отличие от нынешних инста моделей и 7хага да, он не равнодушен к поражениям
+3
-3
0
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