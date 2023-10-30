Кин о споре Пепа и Холанда об ударе норвежца: «Это ради показухи, поговорить можно и в раздевалке. Просто спуститесь в туннель и наслаждайтесь победой»

Рой Кин прокомментировал разговор между Пепом Гвардиолой и Эрлингом Холандом.

« » одержал победу в дерби против «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0. Холанд забил два мяча и отдал результативную передачу. Уходя с поля, главный тренер «горожан» обсуждал с форвардом его удар головой в первом тайме – по мнению , должен был пробить по-другому.

«Это все ради показухи. Это все напоказ. Вы можете поговорить об этом в раздевалке. В чем дело?

Это был прекрасный удар головой, но не обязательно пять минут стоять на поле и говорить об этом. Просто спуститесь в туннель и наслаждайтесь своей победой», – сказал бывший капитан « » в эфире Sky Sports.

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