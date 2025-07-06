Талалаев о 2:1 с «Зенитом»: «Переоценивать значение результата я бы не стал. «Балтику» пригласил один из лучших клубов страны, большое признание»

Андрей Талалаев призвал не переоценивать значение победы «Балтики» над «Зенитом».

Калининградцы обыграли команду Сергея Семака в Санкт‑Петербурге со счетом 2:1 в товарищеском матче.



«Основная задача – подготовиться к сезону. Переоценивать значение результата я бы не стал. Нас пригласил один из лучших клубов страны. Большое признание, за это большая благодарность.

Что касается игры, понятно, что она прошла немного в скомканных условиях. Мы провели тренировку только сегодня, вчера долго летали, прилетели поздно из‑за закрытия аэропорта. Получалось, что у нас изменилась подготовка.

Пришлось разбивать заменами темп. Все‑таки «Зенит » поставил нас в такие условия, где первые 20 минут мои игроки привыкали к скорости движения мяча и скорости мышления футболистов соперника. Если мы говорим о разнице Первой лиги и РПЛ , то разница именно в этом. Перестроения были через не могу, вынужденные, потому что «Зенит» задал очень хорошую планку движения.

Ребята – большие молодцы, тяжело переламывать игру, доказывать свою состоятельность. Удовлетворен тем функциональным состоянием, в котором находится моя команда, удовлетворен качеством игры без мяча. С мячом хотелось бы больше конкретики», – сказал главный тренер «Балтики».