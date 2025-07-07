Деку считает Испанию фаворитом ЧМ-2026: «Самая организованная команда на данный момент. Всегда нужно учитывать Аргентину, потом назову Бразилию, Францию, Португалию и Германию»
Деку назвал Испанию и Аргентину главными фаворитами ЧМ-2026.
«Испания – самая организованная команда на данный момент. Испания среди фаворитов чемпионата мира. Прежде всего, всегда нужно учитывать Аргентину, у которой очень сильный тренер (Лионель Скалони – Спортс’‘).
После этих двух главных [фаворитов] я бы поставил Бразилию, Францию, Португалию и Германию, находящуюся в процессе построения команды», – сказал спортивный директор «Барселоны».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
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