Деку считает Испанию фаворитом ЧМ-2026: «Самая организованная команда на данный момент. Всегда нужно учитывать Аргентину, потом назову Бразилию, Францию, Португалию и Германию»

Деку назвал Испанию и Аргентину главными фаворитами ЧМ-2026.

«Испания – самая организованная команда на данный момент. Испания среди фаворитов чемпионата мира. Прежде всего, всегда нужно учитывать Аргентину , у которой очень сильный тренер (Лионель Скалони – Спортс’‘).

После этих двух главных [фаворитов] я бы поставил Бразилию, Францию, Португалию и Германию, находящуюся в процессе построения команды», – сказал спортивный директор «Барселоны».