Пеп и Холанд на поле обсудили сэйв Онана после удара норвежца головой. Тренер «Сити» посчитал, что форвард должен был пробить не так сильно, но в другую часть ворот

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Андре Онана Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола и Эрлинг Холанд на поле обсудили один из ударов норвежца.

«Манчестер Сити» одержал победу в дерби против «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0. Холанд забил два мяча и отдал результативную передачу. 

Отпраздновав победу с болельщиками, Гвардиола решил обсудить с Холандом один из эпизодов игры по пути в раздевалку. Судя по жестам тренера и игрока, речь шла об ударе головой в первом тайме, который отразил вратарь «Юнайтед» Андре Онана.

Вероятно, Гвардиола сказал, что Холанд должен был направить мяч в другую часть ворот, а не вкладывать в удар большую силу. Форвард не соглашался с тренером. 

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Парень со двора Шмурнова
Ответ Jim Korbett
Уже не первый раз на Спортсе сочиняют какие-то нелепые новости про Холланда перед церемонией вручения ЗМ: была новость про то, что у Холланда упала результативность, и что якобы Пеп призывал не критиковать Холланда, хотя никто не считал, что у него упала результативность и, следовательно, Пеп не мог кого-то призывать не критиковать, так как никто и не собирался. Теперь вот сочинили эту новость, что якобы Пеп покритиковал нападающего.
Не очень понимаю, какая здесь связь с Золотым Мячом, решение по которому уже принято?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Ответ Jim Korbett
Уже не первый раз на Спортсе сочиняют какие-то нелепые новости про Холланда перед церемонией вручения ЗМ: была новость про то, что у Холланда упала результативность, и что якобы Пеп призывал не критиковать Холланда, хотя никто не считал, что у него упала результативность и, следовательно, Пеп не мог кого-то призывать не критиковать, так как никто и не собирался. Теперь вот сочинили эту новость, что якобы Пеп покритиковал нападающего.
Голосование происходит еще в конце августа. Тем более сейчас Золотой Мяч выдают за сезон, а не за календарный год. Так что критика Пепа абсолютно ни на что не влияет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vinnipukh Vinni
Ответ Парень со двора Шмурнова
Не очень понимаю, какая здесь связь с Золотым Мячом, решение по которому уже принято?
Теории заговора они такие
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
АРХАТ
Холанд: "Пеп успокойся, я в прошлом сезоне забил в 3 раза больше чем ты за всю карьеру и ещё будешь учить как завешать")
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кино Музыка
Что он потом и сделал)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий