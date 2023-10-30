Пеп и Холанд на поле обсудили сэйв Онана после удара норвежца головой. Тренер «Сити» посчитал, что форвард должен был пробить не так сильно, но в другую часть ворот

Пеп Гвардиола и Эрлинг Холанд на поле обсудили один из ударов норвежца.

« » одержал победу в дерби против «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0. Холанд забил два мяча и отдал результативную передачу.

Отпраздновав победу с болельщиками, Гвардиола решил обсудить с один из эпизодов игры по пути в раздевалку. Судя по жестам тренера и игрока, речь шла об ударе головой в первом тайме, который отразил вратарь « » .

Вероятно, сказал, что Холанд должен был направить мяч в другую часть ворот, а не вкладывать в удар большую силу. Форвард не соглашался с тренером.

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