Пеп и Холанд на поле обсудили сэйв Онана после удара норвежца головой. Тренер «Сити» посчитал, что форвард должен был пробить не так сильно, но в другую часть ворот
Пеп Гвардиола и Эрлинг Холанд на поле обсудили один из ударов норвежца.
«Манчестер Сити» одержал победу в дерби против «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0. Холанд забил два мяча и отдал результативную передачу.
Отпраздновав победу с болельщиками, Гвардиола решил обсудить с Холандом один из эпизодов игры по пути в раздевалку. Судя по жестам тренера и игрока, речь шла об ударе головой в первом тайме, который отразил вратарь «Юнайтед» Андре Онана.
Вероятно, Гвардиола сказал, что Холанд должен был направить мяч в другую часть ворот, а не вкладывать в удар большую силу. Форвард не соглашался с тренером.
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