Кукурелья о матче с «Флуминенсе»: «Команда очень высокого уровня, Тиаго Силва – легенда футбола. Наслаждаемся этим турниром, выиграем и выйдем в финал, надеюсь»

Марк Кукурелья поделился ожиданиями от матча с «Флуминенсе».

«Челси» и «Флуминенсе» встретятся в полуфинале клубного чемпионата мира. Игра пройдет во вторник, 8 июля.

«Мы посмотрели несколько их матчей. У них отличные игроки, они настроены очень решительно, и у них есть Тиаго Силва . Он легенда футбола, игрок высочайшего уровня. Он играл только за большие клубы, и он написал мне перед матчем [1/4 финала]: «Вперед, надеюсь, увидимся через пару дней». Я ответил: «Вперед!» У нас есть возможность снова сыграть против него, и, надеюсь, мы сможем добиться успеха, выиграть этот матч и выйти в финал, как мы и хотим.

«Флуминенсе » – команда очень высокого уровня. На этом турнире они показали, почему дошли до финальных стадий. Мы уже играли против двух бразильских команд («Фламенго» и «Палмейраса» – Спортс’‘), и теперь нам предстоит встреча с третьей. Они борются до конца.

Мы рады пройти в следующий раунд и получить опыт игры против южноамериканских команд, что случается не так уж часто. В целом мы наслаждаемся этим турниром», – сказал защитник «Челси ».