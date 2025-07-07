  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал» и Ассоциация футболистов Испании потребуют по 3 недели отпуска и предсезонки после КЧМ. Ла Лига пообещала перенести 1-й матч сезона при выходе в 1/4 финала, но отказывается это делать (As)
31

«Реал» и Ассоциация футболистов Испании потребуют по 3 недели отпуска и предсезонки после КЧМ. Ла Лига пообещала перенести 1-й матч сезона при выходе в 1/4 финала, но отказывается это делать (As)

«Реал» намерен добиться переноса первого матча сезона.

Мадридский клуб вышел в полуфинал клубного чемпионата мира и сыграет с «ПСЖ» 9 июля. Первый матч нового сезона в Ла Лиге против «Осасуны» «Реал» должен провести 19 августа.

Как сообщает As, «Реал» и Ассоциация футболистов Испании (AFE) требуют предоставления игрокам трехнедельного отпуска после клубного чемпионата мира, что предусмотрено коллективным договором, и трехнедельной предсезонной подготовки. Клуб и профсоюз начали переговоры, чтобы подать совместный запрос в Ла Лигу и Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на перенос первого матча в сезоне.

Отмечается, что ранее Ла Лига после переговоров с AFE согласилась отложить начало сезона для клубов, представлявших Испанию на КЧМ, в случае выхода в 1/4 финала. Несмотря на это, на данный момент Ла Лига отказывается идти навстречу «Реалу». Не исключено, что в ситуацию вмешается Комитет по соревнованиям.

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?32977 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
календарь
logoРеал Мадрид
Федерация футбола Испании
Ассоциация футболистов Испании
logoчемпионат мира среди клубов
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Кубок КОНКАКАФ. Финал. США против Мексики
527 минут назад
Ловчев о «Динамо»: «Тюкавин говорит, что русский капитан должен быть. Но если есть такой, как Месси, который выигрывает матчи практически один, почему должен быть русский?»
857 минут назад
Нарисуйте фанатский плакат на футболке ЦСКА – теперь такое возможно
сегодня, 21:30Спецпроект
Талалаев о календаре «Балтики» на старте РПЛ: «За 28 дней 7 игр, из них 5 на выезде. Кто‑то должен думать о российском футболе, мы должны в Москве чуть ли не месяц жить, иначе не долетим»
8сегодня, 21:28
Барко – план Б для «Фламенго», если не удастся договориться с «Динамо» по Карраскалю (Вене Казагранде)
12сегодня, 21:18
Бартон о женском Евро: «Этот турнир показывает, насколько плох их футбол. Как это вообще показывают по главным каналам? Комментаторы и эксперты – дерьмо собачье. Отвратительно»
68сегодня, 20:57
«Лейпциг» требует за Шешко порядка 100 млн евро, из-за чего переговоры с «Арсеналом» не продвигаются. Трансфер под угрозой срыва
24сегодня, 20:07
Гонсало Гарсия о сравнениях с Раулем: «Сделать хоть половину того, что он сделал в футболке «Реала» – больше, чем мечта. Не чувствую особого давления – я работал и ждал этого момента»
18сегодня, 19:52
Карпин обсудил с Луневым интервью, где голкипер «Динамо» назвал обоснованной критику совмещения. Проблем между ними нет («СЭ»)
39сегодня, 19:48
«Динамо» продаст Карраскаля за 12,5 млн евро только одним платежом. Москвичи опасаются рассрочки из-за дела Влашича и травмы Чавеса (Иван Карпов)
7сегодня, 19:18
Ко всем новостям
Последние новости
Тони Кроос: «Реалу» по-прежнему не хватает игрока моего профиля, они продолжают его искать. Таких футболистов немного, и заполучить их непросто»
543 минуты назад
Гаврилов о возможном уходе Угальде в «Фейеноорд»: «Зачем держать футболиста, который не хочет играть за «Спартак»? Незаменимых нет»
453 минуты назад
Кафу о КЧМ: «Флуминенсе» изучает игру «Челси», у них отличные шансы выйти в финал и даже выиграть его. У каждой команды есть сильные и слабые стороны»
сегодня, 21:38
Деку считает Испанию фаворитом ЧМ-2026: «Самая организованная команда на данный момент. Всегда нужно учитывать Аргентину, потом назову Бразилию, Францию, Португалию и Германию»
4сегодня, 21:22
Кукурелья о матче с «Флуминенсе»: «Команда очень высокого уровня, Тиаго Силва – легенда футбола. Наслаждаемся этим турниром, выиграем и выйдем в финал, надеюсь»
сегодня, 20:42
Рибери поддержал Мусиалу: «Травмы – всего лишь небольшая глава. С нетерпением жду, когда снова увижу твою магию на поле»
1сегодня, 20:38
Радимов о Сергееве в «Динамо»: «Переход точно не «на лавку» на данный момент. Клуб правильно делает – нельзя терять очки в начале сезона, если хотят за что-то серьезное бороться»
4сегодня, 20:18
Талалаев о 2:1 с «Зенитом»: «Переоценивать значение результата я бы не стал. «Балтику» пригласил один из лучших клубов страны, большое признание»
9сегодня, 20:16
Давиде Анчелотти может возглавить «Ботафого». Клуб уже связался с федерацией (Globo Esporte)
1сегодня, 20:09
Хакими об игре против «Реала» и Мбаппе в полуфинале КЧМ: «Килиан – мой хороший друг. Но самое важное, что я буду защищать цвета «ПСЖ»
5сегодня, 19:39