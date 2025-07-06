Хакими об игре против «Реала» и Мбаппе в полуфинале КЧМ: «Килиан – мой хороший друг. Но самое важное, что я буду защищать цвета «ПСЖ»
Ашраф Хакими будет рад сыграть против Килиана Мбаппе на клубном чемпионате мира.
«ПСЖ» сыграет с «Реалом» в полуфинале турнира. Мбаппе перешел в мадридский клуб летом 2024 года.
«Я позвонил ему [в начале турнира], мы пообщались по-дружески. Он говорил, что немного приболел, но сейчас он на 100% готов к игре.
Я не думал о том, сыграю ли против Килиана, но я всегда желаю ему всего наилучшего. Как я уже говорил, он мой хороший друг, и будет здорово встретиться с ним в полуфинале, но я буду защищать цвета своей команды, а это самое важное», – сказал защитник «ПСЖ».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
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