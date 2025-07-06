Хакими об игре против «Реала» и Мбаппе в полуфинале КЧМ: «Килиан – мой хороший друг. Но самое важное, что я буду защищать цвета «ПСЖ»

Ашраф Хакими будет рад сыграть против Килиана Мбаппе на клубном чемпионате мира.

«ПСЖ» сыграет с «Реалом » в полуфинале турнира. Мбаппе перешел в мадридский клуб летом 2024 года.

«Я позвонил ему [в начале турнира], мы пообщались по-дружески. Он говорил, что немного приболел, но сейчас он на 100% готов к игре.

Я не думал о том, сыграю ли против Килиана , но я всегда желаю ему всего наилучшего. Как я уже говорил, он мой хороший друг, и будет здорово встретиться с ним в полуфинале, но я буду защищать цвета своей команды, а это самое важное», – сказал защитник «ПСЖ ».