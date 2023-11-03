Гвардиола о «Золотом мяче»: «У Холанда впереди вся карьера. Он должен побеждать и говорить: «Окей, возможно, в следующем сезоне я смогу выиграть»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Золотой мяч Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола оценил настроение Эрлинга Холанда по итогам голосования «Золотого мяча».

Нападающий «Манчестер Сити» занял второе место в голосовании, уступив Лионелю Месси.

«Я увидел Эрлинга очень довольным от того, что он претендовал на победу, был близок к Лионелю Месси и Килиану Мбаппе, а также к другим футболистам.

Это был хороший вечер для «Манчестер Сити». Огромное поздравления Лео Месси и Айтане Бонмати.

«Манчестер Сити» присутствовал на церемонии, и это очень важно для нас, потому что раньше мы не участвовали в таких мероприятиях.

У Эрлинга впереди вся карьера, поэтому он должен продолжать побеждать и говорить: «Окей, возможно, в следующем сезоне я смогу выиграть».

Должно быть, это его цель, но он был очень рад находиться на церемонии и выглядел очень хорошо, когда вернулся в клуб», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

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20 комментариев

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madaev
Почему Холланд не получил ЗМ ? Потому-что у него вся карьера впереди
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madaev
Ответ VERBLYUD
Потому что пропустил главный турнир сезона и пропал во всех полуфиналах и финалах за клуб.
А я думал Куртуа божил против Эрлинга, а оказывается он пропал. В финале видимо весь сити божил а Эрлинт такое себе, а и еще, в каких финалах и полуфиналах в клубном футболе божил Месси с 2015 года ?

«Знаменитый главный турнир сезона, что стал таким после победы Месси»
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Hong Kil
В Америке все же почестнее турнир. Там не стали Майами к чемпионству тянуть, как Аргентину. Там даже приз новичку Лиги дали не пенсионеру, а действительно футболисту.
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madaev
Ответ Александр Жук
Сперва с футболом должен закончить король футбола иначе без шансов
Как будто это остановит франц футбол
+5
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Waititi
Холланд может только сказать , ок в следующий раз обкрадывать будет опять Месси.
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Krauvec Cool
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Кашшай Чакырович
Смотрите первые прибежали фанаты Роналду и реала , посмотрите за что например получил золотой мяч Роналду в 2013 за 0 титулов )))) когда у Рибери и Роббена были треблы)))кто то возмущался тогда из них ?))) кто то возмущался из них когда Роналду получил лигу чемпинов за офсайдные голы , а потом ещё и золотой мяч за это ))) посмотрите за что получил золотой мяч Бензема https://m.youtube.com/shorts/UjK5j-zwmIE, кто то возмущался из них ?)) а теперь когда Роналду 556 футболист в мире , они болеют за Холанда )))) если бы Роналду выиграл ЧМ , это конечно фантастика , они бы первые тут визжали и брызгали слюной ,что Роналду заслужил золотой мяч , а Холанд это так )))
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Эксперимент
Ответ VERBLYUD
Эрлинг во всех полуфиналах и финалах был худшим по оценкам, даже против Баварии в 1/4 получил самую низкую оценку за матч, и это несмотря на забитый гол, что за дерево? У Месси больше всех голов в финалах, после 2015 он забивал во многих полуфиналах и финалах.
Никуда он не пропал. У Сити есть тактика и другие топ игроки, никто на себя не тянет одеяло. Если Холанда плотно опекают, забивают другие.
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madaev
Ответ Krauvec Cool
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