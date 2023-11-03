Гвардиола о «Золотом мяче»: «У Холанда впереди вся карьера. Он должен побеждать и говорить: «Окей, возможно, в следующем сезоне я смогу выиграть»

Пеп Гвардиола оценил настроение Эрлинга Холанда по итогам голосования «Золотого мяча».

Нападающий « » занял второе место в голосовании, уступив Лионелю Месси.

«Я увидел Эрлинга очень довольным от того, что он претендовал на победу, был близок к Лионелю Месси и Килиану Мбаппе, а также к другим футболистам.

Это был хороший вечер для «Манчестер Сити». Огромное поздравления Лео Месси и Айтане Бонмати.

«Манчестер Сити» присутствовал на церемонии, и это очень важно для нас, потому что раньше мы не участвовали в таких мероприятиях.

У Эрлинга впереди вся карьера, поэтому он должен продолжать побеждать и говорить: «Окей, возможно, в следующем сезоне я смогу выиграть».

Должно быть, это его цель, но он был очень рад находиться на церемонии и выглядел очень хорошо, когда вернулся в клуб», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» .

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