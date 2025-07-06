Гонсало Гарсия о сравнениях с Раулем: «Сделать хоть половину того, что он сделал в футболке «Реала» – больше, чем мечта. Не чувствую особого давления – я работал и ждал этого момента»

Гонсало Гарсия высказался о сравнениях с Раулем.

Форвард «Реала» забил 4 гола на клубном ЧМ и лидирует в гонке бомбардиров турнира наряду с Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд), Маркосом Леонардо («Аль-Хилаль») и Анхелем Ди Марией («Бенфика»).

«[Болельщики] сравнивают меня с Раулем , легендой. Если я смогу сделать хотя бы половину из того, что он сделал в этой футболке, это будет больше, чем мечта. Я работал, ждал шанса, но даже не мечтал об этом.

Я не чувствую особого давления. Я работал и ждал этого момента. Тренер, игроки, персонал – все они вселяют в меня уверенность. Килиан [Мбаппе ] – почти, скажем так, лучший игрок в мире. Мне очень повезло, что я могу играть и тренироваться вместе с ним, учиться у него», – сказал Гарсия.