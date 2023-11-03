«Рэшфорд достаточно хорош для «Сити». Пеп использовал бы его как нужно – Маркус должен получать мяч в нужный момент». Шервуд о форварде «МЮ»

Тим Шервуд считает, что Маркус Рэшфорд смог бы играть за «Манчестер Сити».

« , на мой взгляд, достаточно хорош, чтобы играть за « », но те, кто наблюдает за ним в « » в последние несколько месяцев, назвали бы меня за это сумасшедшим. Я верю, что он достаточно хорош, чтобы играть за «Сити», и что взял бы его. Он бы поработал с ним и использовал именно так, как нужно. За сборную Англии он играет неплохо.

Ему нужны игроки вокруг, которые будут давать ему мяч в нужном месте. Его критикуют за то, что он не отрабатывает в обороне, но зачем ему это делать, если он не получает мяч, когда идет в атаку? Если ему будут отдавать мяч в нужный момент, тогда картина изменится – и Гвардиола позаботится об этом», – сказал бывший игрок и тренер «Тоттенхэма» в интервью William Hill.

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