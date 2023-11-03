«Рэшфорд достаточно хорош для «Сити». Пеп использовал бы его как нужно – Маркус должен получать мяч в нужный момент». Шервуд о форварде «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Тим Шервуд Маркус Рэшфорд Футбол

Тим Шервуд считает, что Маркус Рэшфорд смог бы играть за «Манчестер Сити».

«Маркус Рэшфорд, на мой взгляд, достаточно хорош, чтобы играть за «Манчестер Сити», но те, кто наблюдает за ним в «Манчестер Юнайтед» в последние несколько месяцев, назвали бы меня за это сумасшедшим. Я верю, что он достаточно хорош, чтобы играть за «Сити», и что Пеп Гвардиола взял бы его. Он бы поработал с ним и использовал именно так, как нужно. За сборную Англии он играет неплохо.

Ему нужны игроки вокруг, которые будут давать ему мяч в нужном месте. Его критикуют за то, что он не отрабатывает в обороне, но зачем ему это делать, если он не получает мяч, когда идет в атаку? Если ему будут отдавать мяч в нужный момент, тогда картина изменится – и Гвардиола позаботится об этом», – сказал бывший игрок и тренер «Тоттенхэма» в интервью William Hill.

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4 комментария

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Artuom Batishev
Зачем Гвардиоле настолько нестабильный игрок???
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Артур Артур
Депутат переподписался на хороший срок, так что футбол ему неинтересен
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Гегенпрессинг Рангника
Пеп использовал бы его как нужно, рэш подавал бы мячи
+1
0
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#SharkTeam
Выходил бы в кубках по полчаса мб
0
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