Кафу о КЧМ: «Флуминенсе» изучает игру «Челси», у них отличные шансы выйти в финал и даже выиграть его. У каждой команды есть сильные и слабые стороны»
Кафу считает, что «Флуминенсе» способен выиграть клубный чемпионат мира.
«Флуминенсе» должен играть так же, как играл до сих пор. Я думаю, что [обыграть «Челси»] реально, у каждой команды есть сильные и слабые стороны. Речь идет о том, чтобы воспользоваться некоторыми из этих слабых сторон. «Флуминенсе» изучает «Челси», их игру против «Палмейраса». Если команда верит и играет в свой футбол, у «Флуминенсе» есть отличные шансы выйти в финал и даже выиграть его.
С другой стороны [сетки] может выйти кто угодно. «Флуминенсе» в любом случае встретится с ним на равных. Неважно, «ПСЖ» это будет или «Реал» – важно, что будет делать на поле «Флуминенсе», – сказал бывший защитник сборной Бразилии.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN Brasil
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