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Давиде Анчелотти может возглавить «Ботафого». Клуб уже связался с федерацией (Globo Esporte)

Сын Карло Анчелотти может возглавить «Ботафого».

По данным Globo Esporte, клуб уже уведомил Бразильскую конфедерацию футбола (CBF) о намерении провести переговоры с Давиде Анчелотти. Ранее пост главного тренера «Ботафого» покинул Ренату Пайва – его уволили после вылета команды с клубного чемпионата мира.

В настоящее время Давиде Анчелотти входит в тренерский штаб отца в сборной Бразилии, однако у него нет контракта с футбольной конфедерацией.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Globo Esporte
Давиде Анчелотти
logoСборная Бразилии по футболу
Федерация футбола Бразилии
logoвысшая лига Бразилия
logoБотафого
logoКарло Анчелотти
logoРенату Пайва
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