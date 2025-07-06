Давиде Анчелотти может возглавить «Ботафого». Клуб уже связался с федерацией (Globo Esporte)
Сын Карло Анчелотти может возглавить «Ботафого».
По данным Globo Esporte, клуб уже уведомил Бразильскую конфедерацию футбола (CBF) о намерении провести переговоры с Давиде Анчелотти. Ранее пост главного тренера «Ботафого» покинул Ренату Пайва – его уволили после вылета команды с клубного чемпионата мира.
В настоящее время Давиде Анчелотти входит в тренерский штаб отца в сборной Бразилии, однако у него нет контракта с футбольной конфедерацией.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?32831 голос
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Globo Esporte
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости