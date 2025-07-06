Давиде Анчелотти может возглавить «Ботафого». Клуб уже связался с федерацией (Globo Esporte)

Сын Карло Анчелотти может возглавить «Ботафого».

По данным Globo Esporte, клуб уже уведомил Бразильскую конфедерацию футбола (CBF) о намерении провести переговоры с Давиде Анчелотти. Ранее пост главного тренера «Ботафого» покинул Ренату Пайва – его уволили после вылета команды с клубного чемпионата мира.

В настоящее время Давиде Анчелотти входит в тренерский штаб отца в сборной Бразилии, однако у него нет контракта с футбольной конфедерацией.