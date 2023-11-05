Гимараэс и Уиллок подверглись расизму в соцсетях после матча с «Арсеналом»: Джо называли нигером и желали смерти. «Ньюкасл» осудил это и будет работать с полицией
Двух игроков «Ньюкасла» оскорбляли в соцсетях на расовой почве.
Случилось это после матча с «Арсеналом» (1:0). Оскорблениям подверглись Бруно Гимараэс и Джо Уиллок. Джо также выложил в сторис несколько скриншотов из директа инстаграма. На одном его называют «нигером», на другом – называют обезьяной и желают смерти.
«Ньюкасл Юнайтед» решительно осуждает расистские оскорбления в адрес Гимараэса и Уиллока в социальных сетях после субботней победы над «Арсеналом».
Наш посыл ясен. Расизму нет места ни в футболе, ни в обществе.
Мы оказываем поддержку Бруно и Джо и будем работать с соответствующими органами и социальными сетями, чтобы выявить виновных и привлечь их к ответственности», – говорится в заявлении «Ньюкасла».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Предлагаю высококлассным английским специалистам в таком случае мониторить ветки Sports.ru, ребята без работы вообще не останутся. Особое внимание пусть уделят веткам фигурного катания, там градус безумия особенно зашкаливает
Вот к приеру на дороге какой-нибудь дедулец сдал неожиданно по тормозам провоцируя аварийную ситуацию и ты такой на эмоции "Вот пень старый!". Это что дискриминация по возрасту? Я теперь ненавижу стариков?
или баба за рулем поворачивает не со своего ряда и ты такой "в глаза долбишься корова?". Теперь я женоненавистник? Надо как-то перестать окрашивать бытовуху громкими пафосными словами- расизм и т.п.
Но нет. Всё равно находятся альтернативно одарённые, которые продолжают писать расиские вещи игрокам в соц.сетях.