Гимараэс и Уиллок подверглись расизму в соцсетях после матча с «Арсеналом»: Джо называли нигером и желали смерти. «Ньюкасл» осудил это и будет работать с полицией

Двух игроков «Ньюкасла» оскорбляли в соцсетях на расовой почве.

Случилось это после матча с « » (1:0). Оскорблениям подверглись и . Джо также выложил в сторис несколько скриншотов из директа инстаграма. На одном его называют «нигером», на другом – называют обезьяной и желают смерти.

«Ньюкасл Юнайтед» решительно осуждает расистские оскорбления в адрес Гимараэса и Уиллока в социальных сетях после субботней победы над «Арсеналом».

Наш посыл ясен. Расизму нет места ни в футболе, ни в обществе.

Мы оказываем поддержку Бруно и Джо и будем работать с соответствующими органами и социальными сетями, чтобы выявить виновных и привлечь их к ответственности», – говорится в заявлении «Ньюкасла».

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