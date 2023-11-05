Гимараэс и Уиллок подверглись расизму в соцсетях после матча с «Арсеналом»: Джо называли нигером и желали смерти. «Ньюкасл» осудил это и будет работать с полицией

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Арсенал болельщики Бруно Гимараэс Джо Уиллок дискриминация контент Футбол

Двух игроков «Ньюкасла» оскорбляли в соцсетях на расовой почве.

Случилось это после матча с «Арсеналом» (1:0). Оскорблениям подверглись Бруно Гимараэс и Джо Уиллок. Джо также выложил в сторис несколько скриншотов из директа инстаграма. На одном его называют «нигером», на другом – называют обезьяной и желают смерти.

«Ньюкасл Юнайтед» решительно осуждает расистские оскорбления в адрес Гимараэса и Уиллока в социальных сетях после субботней победы над «Арсеналом».

Наш посыл ясен. Расизму нет места ни в футболе, ни в обществе.

Мы оказываем поддержку Бруно и Джо и будем работать с соответствующими органами и социальными сетями, чтобы выявить виновных и привлечь их к ответственности», – говорится в заявлении «Ньюкасла».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лев Бабенко
Новость. Очень важная новость на главном портале футбольного клуба. О том, что в интернете кто-то другому написал нехорошие слова в комментариях.

Предлагаю высококлассным английским специалистам в таком случае мониторить ветки Sports.ru, ребята без работы вообще не останутся. Особое внимание пусть уделят веткам фигурного катания, там градус безумия особенно зашкаливает
+22
-7
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артур Азимов
Настало время разыграть черную карту, чтобы хоть как-то оттенить очередной судейский скандал
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Andreev
Купили судью, и, чтобы отвлечь общественность, начали дарить ей голову расизмом.
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Liu Hai
Гемороев - реальный кондом, Ньюкаслу надо от этого гувнa избавляться как можно скорее.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Veles3101
подзадолбало это притягивание любой агрессии под расизм
Вот к приеру на дороге какой-нибудь дедулец сдал неожиданно по тормозам провоцируя аварийную ситуацию и ты такой на эмоции "Вот пень старый!". Это что дискриминация по возрасту? Я теперь ненавижу стариков?
или баба за рулем поворачивает не со своего ряда и ты такой "в глаза долбишься корова?". Теперь я женоненавистник? Надо как-то перестать окрашивать бытовуху громкими пафосными словами- расизм и т.п.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Владимир
Мне тоже как-то в комментариях угрожали...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S. A.
Геморроеш заслужил
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ApXuMaHqPuT
Очередные зловещие преступления, от которых кровь стынет в жилах😱
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
внучок Бэйхайма
Дивный толерантный мир, не то в Мордоре
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Billy_Shears
По итогу вчерашнего матча Гемороешь остался жертвой..
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ман сити фейк
Ответ Forza
Вот насколько же нужно быть идиотами, чтобы такое продолжать писать. Мало того, что это просто тупо выставляет тебя дурачком, так уже же давно понятно, что за такое могут реально найти и наказать и запретом на посещение матчей и штрафом. Но нет. Всё равно находятся альтернативно одарённые, которые продолжают писать расиские вещи игрокам в соц.сетях.
Лудоманы эти. Не прошли ставки
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Зубков
Ну Бруно то вообще черный как сапог)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
damondiamond
а про судью что говорили?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Forza
Вот насколько же нужно быть идиотами, чтобы такое продолжать писать. Мало того, что это просто тупо выставляет тебя дурачком, так уже же давно понятно, что за такое могут реально найти и наказать и запретом на посещение матчей и штрафом.

Но нет. Всё равно находятся альтернативно одарённые, которые продолжают писать расиские вещи игрокам в соц.сетях.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jovana Jovičić
А что им ещё остается, если их бесхребетыши уже второй сезон кряду становятся на колени перед МС и отдают им титул?
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алекс Мелкумян
Ответ Лев Бабенко
Новость. Очень важная новость на главном портале футбольного клуба. О том, что в интернете кто-то другому написал нехорошие слова в комментариях. Предлагаю высококлассным английским специалистам в таком случае мониторить ветки Sports.ru, ребята без работы вообще не останутся. Особое внимание пусть уделят веткам фигурного катания, там градус безумия особенно зашкаливает
Как грится ничего личного, только траффик
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ман сити фейк
Ответ S. A.
Геморроеш заслужил
ахаха съел тютанов
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий