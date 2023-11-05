Хау об 1:0 с «Арсеналом»: «Мы нейтрализовали их атаку, не дав создать верных голевых моментов. Когда не пропускаешь – ты всегда в игре»

Эдди Хау подвел итоги матча с «Арсеналом» (1:0) в АПЛ.

«Тяжелый матч, важнейшая победа, боевая игра. Нужно отдать должное игрокам – они сегодня выложились полностью. Обе команды играли хорошо, но, пожалуй, показали не лучший свой футбол – было много борьбы в центре поля, единоборств, и, слава богу, в итоге мы взяли верх.

Мы хорошо сыграли в обороне, нейтрализовали их атаку, не дав создать верных голевых моментов. Когда не пропускаешь – ты всегда в игре. Нам нужно было всегда оставаться в игре, мы это делали и в итоге забили.

Не к такой игре мы готовились, но ради победы нужно уметь играть по-разному и, думаю, на данный момент наша команда умеет это делать», – сказал главный тренер « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!