Хау об 1:0 с «Арсеналом»: «Мы нейтрализовали их атаку, не дав создать верных голевых моментов. Когда не пропускаешь – ты всегда в игре»

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Арсенал Эдди Хау Футбол

Эдди Хау подвел итоги матча с «Арсеналом» (1:0) в АПЛ.

«Тяжелый матч, важнейшая победа, боевая игра. Нужно отдать должное игрокам – они сегодня выложились полностью. Обе команды играли хорошо, но, пожалуй, показали не лучший свой футбол – было много борьбы в центре поля, единоборств, и, слава богу, в итоге мы взяли верх.

Мы хорошо сыграли в обороне, нейтрализовали их атаку, не дав создать верных голевых моментов. Когда не пропускаешь – ты всегда в игре. Нам нужно было всегда оставаться в игре, мы это делали и в итоге забили.

Не к такой игре мы готовились, но ради победы нужно уметь играть по-разному и, думаю, на данный момент наша команда умеет это делать», – сказал главный тренер «Ньюкасла».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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11 комментариев

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ман сити фейк
Хау построил достойную команду. Могут дать бой любой топ команде Европы.
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Born is the King
Нравится агрессия Ньюкасла в том числе фанатов. Именно так пробиваются в топы, по другому застоявшие топы съедят
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ман сити фейк
Матч Арсенала с Ньюкаслом каждым годом становится интереснее.
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like a boss
Вспомнился молодой Маур из нулевых. Его Порту, первый Челси и Интер были чем-то похожи на нынешний Ньюкасл.
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Акира_1
Ответ Born is the King
Нравится агрессия Ньюкасла в том числе фанатов. Именно так пробиваются в топы, по другому застоявшие топы съедят
Ещё больше нравится нытье Арсенала. Кажется ни одна команда так не ныла из-за несправедливости.
При том, что вполне привычный для АПЛ гол, но кто-то не умеет проигрывать.
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Дренажная вода 4
Ответ like a boss
Вспомнился молодой Маур из нулевых. Его Порту, первый Челси и Интер были чем-то похожи на нынешний Ньюкасл.
Только прессинга такого не было у команд Моуринью
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9wkbc9rjcb
Может и была какая то ошибка с голом, но игра 90 минут, доминируй, Арсенал забивай сколько можешь, но ни умения, ни фантазии и все время будет на вторых ролях подтирать за Сити по другому никак.
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El
Ответ ман сити фейк
Хау построил достойную команду. Могут дать бой любой топ команде Европы.
Так же и потерять очки с любой командой
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Phowner Biring
Ответ Born is the King
Нравится агрессия Ньюкасла в том числе фанатов. Именно так пробиваются в топы, по другому застоявшие топы съедят
плюсую! всегда замечал что у них олдскульная поддержка в отличии от многих топ клубов
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Born is the King
Ответ Акира_1
Ещё больше нравится нытье Арсенала. Кажется ни одна команда так не ныла из-за несправедливости. При том, что вполне привычный для АПЛ гол, но кто-то не умеет проигрывать.
Ну учитывая, как Асренал тащили в финалах КА против Челси 2017 и 2020 г то им не стоит ныть
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