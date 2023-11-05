BeIN Sports: мяч не покинул поле перед голом «Ньюкасла» «Арсеналу», но Жоэлинтон сфолил на Магальяэсе и сыграл рукой

Мяч не покинул поле перед голом «Ньюкасла» в ворота «Арсенала».

Телеканал BeIN Sports опубликовал стоп-кадр, согласно которому очевидно, что мяч полностью не покинул поле перед тем, как «сороки» забили единственный мяч в игре 11-го тура (1:0).

При этом эксперты телеканала Ричард Киз и Энди Грэй считают, что во время голевой атаки хавбек «Ньюкасла» толкнул в спину защитника « » во вратарской площади «канониров», а также подыграл себе рукой, коснувшись мяча.

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Изображение: кадр из трансляции

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