BeIN Sports: мяч не покинул поле перед голом «Ньюкасла» «Арсеналу», но Жоэлинтон сфолил на Магальяэсе и сыграл рукой

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Арсенал судьи Жоэлинтон Габриэл Магальяэс Футбол

Мяч не покинул поле перед голом «Ньюкасла» в ворота «Арсенала».

Телеканал BeIN Sports опубликовал стоп-кадр, согласно которому очевидно, что мяч полностью не покинул поле перед тем, как «сороки» забили единственный мяч в игре 11-го тура АПЛ (1:0).

При этом эксперты телеканала Ричард Киз и Энди Грэй считают, что во время голевой атаки хавбек «Ньюкасла» Жоэлинтон толкнул в спину защитника «Арсенала» Габриэла Магальяэса во вратарской площади «канониров», а также подыграл себе рукой, коснувшись мяча.

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Изображение: кадр из трансляции

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10 комментариев

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jem777
Канониры сами виноваты, взяли и остановились играть все защитники. Это какой то сюр.((
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Анвар
Не удивлюсь что следующий 2-тура Арсенал проиграет
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Виталий Ан
А на этом кадре мяч в ауте. Или это другой кадр?)
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ман сити фейк
Помню когда Арсенал забил 97 при пяти добавленном. Тогда ни у одного фаната Арсенала не было вопросов на это. А тут толпой побежали про заговор говорить. Не стыдно вам?
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sema mixajlov
Ответ кроссовер Айверсона
больше всего поражает, почему главный судья ни разу не пошел смотреть ВАР. Видимо после того как Тэйлора отправили в Шип, главные судьи бояться брать на себя ответственность, теперь может сказать: а я че, я ниче, это вон вар так решил
его ВАР должен позвать
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