Лионель Месси: «Золотой мяч» – особенный приз, но для меня важнее командные награды. В «Барсе» и с Аргентиной я выиграл все – это самое важное»
Лионель Месси сказал, что командные награды для него важнее «Золотого мяча».
– Что для вас значит «Золотой мяч» в жизни и карьере?
– Безусловно, «Золотой мяч» – очень хороший приз из-за того, что он значит, за его престиж. Но я всегда говорил, что для меня важнее всего командные награды.
Мне посчастливилось выиграть все возможные трофеи в составе «Барселоны», а затем в составе сборной Аргентины, и это самое важное для меня.
Завершить карьеру в Европе со всеми этими трофеями – что-то невероятное для меня. В любом случае, «Золотой мяч» – это очень особенная и прекрасная награда, – сказал форвард «Интер Майами».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Даже Бразилия (вечный соперник Аргентины), Португалия ( тут уже понятно из за чего), СА и журналист-мадридиста из Испании...
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Так что запоминаем: "Только чемпионы мира, останутся чемпионами мира"
"Leo Messi is the King of football" 👑⚽🐐🇦🇷
Он кстати единственный футболист кто выигрывал ЗМ, ЗБ, ЧМ и мвп ЧМ.
Такому сложно не завидовать)
- единственный, кто забивал на 5-ти ЧМ
- забил больше, чем Месси. 7 против 6
- сделал хет-трик с Испанией.
А после стал "всего 7 матчей", "Евро и ЛЧ круче", "Месси повезло со сборной" и т. д.