Лионель Месси: «Золотой мяч» – особенный приз, но для меня важнее командные награды. В «Барсе» и с Аргентиной я выиграл все – это самое важное»

Лионель Месси сказал, что командные награды для него важнее «Золотого мяча».

– Что для вас значит «Золотой мяч» в жизни и карьере?

– Безусловно, «Золотой мяч» – очень хороший приз из-за того, что он значит, за его престиж. Но я всегда говорил, что для меня важнее всего командные награды.

Мне посчастливилось выиграть все возможные трофеи в составе «Барселоны», а затем в составе сборной Аргентины, и это самое важное для меня.

Завершить карьеру в Европе со всеми этими трофеями – что-то невероятное для меня. В любом случае, «Золотой мяч» – это очень особенная и прекрасная награда, – сказал форвард «Интер Майами».

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