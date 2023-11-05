Лионель Месси: «Золотой мяч» – особенный приз, но для меня важнее командные награды. В «Барсе» и с Аргентиной я выиграл все – это самое важное»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч Интер Майами Футбол

Лионель Месси сказал, что командные награды для него важнее «Золотого мяча».

– Что для вас значит «Золотой мяч» в жизни и карьере?

– Безусловно, «Золотой мяч» – очень хороший приз из-за того, что он значит, за его престиж. Но я всегда говорил, что для меня важнее всего командные награды.

Мне посчастливилось выиграть все возможные трофеи в составе «Барселоны», а затем в составе сборной Аргентины, и это самое важное для меня.

Завершить карьеру в Европе со всеми этими трофеями – что-то невероятное для меня. В любом случае, «Золотой мяч» – это очень особенная и прекрасная награда, – сказал форвард «Интер Майами».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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27 комментариев

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Отец Абду
Месси настолько великий, что Россия с Украиной, Израиль с Палестиной, США с Ираном, США с Россией были солидарны друг с другом в пользу него в борьбе на ЗМ:)

Даже Бразилия (вечный соперник Аргентины), Португалия ( тут уже понятно из за чего), СА и журналист-мадридиста из Испании...
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nucelar homosexual
Великий👑
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rigobersong
Подкину немного кринжа:))

https://imageup.ru/img209/4606247/screenshot_20231105-133751_gallery.jpg.html

https://imageup.ru/img128/4606248/screenshot_20231105-133735_gallery.jpg.html

Так что запоминаем: "Только чемпионы мира, останутся чемпионами мира"
+11
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rigobersong
Слишком много новостей с Месси, у Ромки может процессор не выдержать:))
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bubareska
Лучший в истории, что тут говорить. Нам повезло жить в его эпоху и видеть такого футболиста. Абсолютно уникален, никто на него не похож
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Игорь Климов
Это была Футбольная Эпоха Лео Месси!
"Leo Messi is the King of football" 👑⚽🐐🇦🇷
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Игорь Климов
Ответ nucelar homosexual
Великий👑
Величайший! 🐐🇦🇷
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rigobersong
Ответ Marlew Matthews
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Factos👀👍
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jam.football
нам повезло конечно, застать то время, когда играл этот великий футболист
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Iamliam
Просто идеальная карьера у него получилась конечно.
Он кстати единственный футболист кто выигрывал ЗМ, ЗБ, ЧМ и мвп ЧМ.
Такому сложно не завидовать)
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yulay
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
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Самый долгий пожар в истории
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Сергей Перевалов
Но в ПСЖ ему не удалось выиграть "всё". Кубок Франции остался непокоренным. Вот поэтому Месси и не любит вспоминать о ПСЖ. Комплекс
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Сикарио
Ой, да заткните его уже. Додик по ходу реально думает, что он что-то там выиграл в Катаре))
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a.n.melnikov11111985@icloud.com
Золотые слова
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Илья Мурашов
Ответ rigobersong
Подкину немного кринжа:)) https://imageup.ru/img209/4606247/screenshot_20231105-133751_gallery.jpg.html https://imageup.ru/img128/4606248/screenshot_20231105-133735_gallery.jpg.html Так что запоминаем: "Только чемпионы мира, останутся чемпионами мира"
До победы Месси на ЧМ 2022 для фанатов Роналду ЧМ был самым престижным турниром, ведь их кумир:

- единственный, кто забивал на 5-ти ЧМ
- забил больше, чем Месси. 7 против 6
- сделал хет-трик с Испанией.

А после стал "всего 7 матчей", "Евро и ЛЧ круче", "Месси повезло со сборной" и т. д.
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rigobersong
Ответ Юсуф Тайсумов
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Он сейчас петицию составит, что бы тебя забанили, очень мелочный человек:))
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Юсуф Тайсумов
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clausevenzzz
Через несколько лет после того, как он уйдет на пенсию, люди действительно начнут понимать, что мы никогда не увидим такого игрока, как Лео
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Marlew Matthews
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Кино Музыка
Драйв от его игры в Барсе ни с чем не сравнить. Особенно при Пепе и Энрике.
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