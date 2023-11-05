Член совдира «Динамо» Гафин о переходе в Азию: «Политический вопрос. Просто так уйти из УЕФА ради того, чтобы прийти неизвестно куда, – не вариант»

Дмитрий Гафин высказался о возможном переходе РФС в Азию.

«Вопрос перехода РФС в Азию, в моем понимании, в первую очередь, политический. Чтобы на него ответить, нужно иметь гораздо больший массив информации, нежели чем есть у нас.

Просто так уйти из УЕФА ради того, чтобы прийти неизвестно куда, – это не вариант. Если есть возможность оставаться в УЕФА и есть какие-то шансы играть в Европе, то, конечно же, нам нужно этого придерживаться», – сказал член совета директоров «Динамо».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!