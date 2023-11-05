Член совдира «Динамо» Гафин о переходе в Азию: «Политический вопрос. Просто так уйти из УЕФА ради того, чтобы прийти неизвестно куда, – не вариант»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Динамо Москва Азиатская футбольная конфедерация Дмитрий Гафин Футбол

Дмитрий Гафин высказался о возможном переходе РФС в Азию.

«Вопрос перехода РФС в Азию, в моем понимании, в первую очередь, политический. Чтобы на него ответить, нужно иметь гораздо больший массив информации, нежели чем есть у нас.

Просто так уйти из УЕФА ради того, чтобы прийти неизвестно куда, – это не вариант. Если есть возможность оставаться в УЕФА и есть какие-то шансы играть в Европе, то, конечно же, нам нужно этого придерживаться», – сказал член совета директоров «Динамо».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Игнатьев
Как чиновник так Европу им. Вот такие они крутые гейропейцы. Все свое у них там...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Ответ Доктор Верховцев
В Азии есть Япония, Австралия и прочие Южные Кореи, которые могут быть не в восторге от присоединения России. Не?
Хватит использовать этот усталый псевдоаргумент. Австралия ещё возможно, но Япония с Кореей подобными глупостями всяко заниматься не будут.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий