Член совдира «Динамо» Гафин о потерях очков с командами из нижней части таблицы: «Руководству очень не нравится такой робингудский подход к футболу»

Член совета директоров «Динамо» рассказал о недовольстве результатами команды.

– Есть мнение, что « » лучше играет с более топовыми командами и раздает очки командам из нижней части таблицы.

– К сожалению, это мнение, на мой взгляд, справедливо. За счет чего – это вопрос в первую очередь к тренерскому штабу. Но руководству клуба очень не нравится такой робингудский подход к футболу. За счет чего? За счет того, что надо на каждый матч: и на «Спартак», и на «Факел» выходить более агрессивными и заточенными на конечный результат и не доводить до того, чтобы начинать раскачиваться там в последние десять минут.

– Вы сказали, что недовольны, есть ли у вас диалог на этот счет с Личкой?

– У нас касательно результатов и игры присутствует диалог. И это недовольство до главного тренера, до тренерского штаба, поверьте, что доводится, – сказал Дмитрий Гафин.

Команда Марцела Лички занимает 6-е место в таблице Мир , набрав 17 очков за 11 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 10 очков.

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