Майсторович, вероятно, восстановится к первому зимнему сбору «Динамо». В мае защитник перенес операцию на «крестах»
Дмитрий Гафин рассказал о восстановлении Милана Майсторовича.
В мае 18-летний защитник «Динамо» перенес операцию после травмы крестообразных связок.
«Да, Милан бил в гонг на матче против «Факела».
Медицинский штаб рассчитывает, что Майсторович, скорее всего, присоединится к общей группе на первых зимних сборах», — сказал член совета директоров «Динамо».
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