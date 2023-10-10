Майсторович, вероятно, восстановится к первому зимнему сбору «Динамо». В мае защитник перенес операцию на «крестах»

Теги премьер-лига Россия травмы Динамо Москва Спорт-Экспресс Дмитрий Гафин Милан Майсторович Футбол

Дмитрий Гафин рассказал о восстановлении Милана Майсторовича.

В мае 18-летний защитник «Динамо» перенес операцию после травмы крестообразных связок.

«Да, Милан бил в гонг на матче против «Факела».

Медицинский штаб рассчитывает, что Майсторович, скорее всего, присоединится к общей группе на первых зимних сборах», — сказал член совета директоров «Динамо».

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4 комментария

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ИваннИванов
Присоединиться это не восстановиться. Еще надо навыки вернуть, это после крестов, обычно, не быстро. Хотя бывают исключения.
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Pertinax Gandi
Жаль, по первым матчам было видно, что потенциал у парня есть. Но как теперь будет после крестов, неизвестно.
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argentina10
паренек понравился, дай Бог скорейшего выздоровления!!! с ним, может, и защита наладится...
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Dinamik1
Взади у нас более менее стало но можно лучше.Скорейшего выздоровления и выхода на поле.
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