Майсторович, вероятно, восстановится к первому зимнему сбору «Динамо». В мае защитник перенес операцию на «крестах»

Дмитрий Гафин рассказал о восстановлении Милана Майсторовича.

В мае 18-летний защитник «Динамо» перенес операцию после травмы крестообразных связок.

«Да, Милан бил в гонг на матче против «Факела».

Медицинский штаб рассчитывает, что , скорее всего, присоединится к общей группе на первых зимних сборах», — сказал член совета директоров « ».

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