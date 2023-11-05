Ромащенко об 1:2 от «Факела»: «Хотел бы извиниться перед болельщиками. Что‑то надломлено, ситуацию надо переламывать»

Мирослав Ромащенко извинился за поражение от «Факела» (1:2) в Мир РПЛ.

«Во‑первых, я хотел бы извиниться перед болельщиками. За то качество футбола, в кавычках, которое мы показали. Я прекрасно понимаю и отдаю отчет, что есть негативная полоса, в которую попала команда. И это давит на игроков, это сказывается.

Тем не менее мы нацеливали игроков на то, что есть самолюбие, клуб и болельщики. Эту ситуацию надо переламывать. Достать и выжать из себя не 100, не 200, а максимум процентов, чтобы перетерпеть. Только таким образом сможем перебороть эту ситуацию.

Не могу упрекнуть команду в том, что она не хотела. Но что‑то надломлено. Я не знаю что. Сложно найти причины. Мы пытаемся, ищем, но пока не находим.

Еще раз прошу прощения у президента клуба, руководства и всех болельщиков», — сказал главный тренер « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!