Ташуев о 2:1 с «Ахматом»: «Игра была на три результата, нам повезло забить»
Сергей Ташуев подвел итоги матча с «Ахматом» (2:1) в Мир РПЛ.
«Матч можно разделить на две части. В первом тайме наши игроки были зажатые. В перерыве внесли корректировки, сказали, в чем прибавить.
Во втором тайме игра была на три результата, нам повезло забить голы. Футбольный всевышний был на нашей стороне», — сказал главный тренер «Факела».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
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