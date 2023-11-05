Ташуев о 2:1 с «Ахматом»: «Игра была на три результата, нам повезло забить»

Сергей Ташуев подвел итоги матча с «Ахматом» (2:1) в Мир РПЛ.

«Матч можно разделить на две части. В первом тайме наши игроки были зажатые. В перерыве внесли корректировки, сказали, в чем прибавить.

Во втором тайме игра была на три результата, нам повезло забить голы. Футбольный всевышний был на нашей стороне», — сказал главный тренер « ».

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