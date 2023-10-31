Инфантино о 8-м «Золотом мяче» Месси: «Потрясающее достижение. Заслуженная награда после победы Аргентины на чемпионате мира»
Президент ФИФА поздравил Лионеля Месси с завоеванием «Золотого мяча».
Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины завоевал награду в 8-й раз.
«Поздравляю Лионеля Месси с восьмым «Золотым мячом» – потрясающее достижение! Заслуженная награда после того, как он привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира в Катаре.
Спасибо за то, что ты приносил столько счастья футбольным болельщикам по всему миру на протяжении всей твоей замечательной карьеры», – написал Джанни Инфантино в инстаграме.
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Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Вот это будет номер для хейтеров :D
в принципе это и называет награда за пиар
рад, что ты это признаешь
А что было бы если бы бездарь роналду забил гол Марокко?