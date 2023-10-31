Инфантино о 8-м «Золотом мяче» Месси: «Потрясающее достижение. Заслуженная награда после победы Аргентины на чемпионате мира»

Президент ФИФА поздравил Лионеля Месси с завоеванием «Золотого мяча».

Форвард « » и сборной завоевал награду в 8-й раз.

«Поздравляю Лионеля Месси с восьмым « » – потрясающее достижение! Заслуженная награда после того, как он привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира в Катаре.

Спасибо за то, что ты приносил столько счастья футбольным болельщикам по всему миру на протяжении всей твоей замечательной карьеры», – написал в инстаграме.

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