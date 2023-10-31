Инфантино о 8-м «Золотом мяче» Месси: «Потрясающее достижение. Заслуженная награда после победы Аргентины на чемпионате мира»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу ФИФА Золотой мяч Джанни Инфантино ЧМ-2022 Интер Майами Футбол

Президент ФИФА поздравил Лионеля Месси с завоеванием «Золотого мяча».

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины завоевал награду в 8-й раз.

«Поздравляю Лионеля Месси с восьмым «Золотым мячом» – потрясающее достижение! Заслуженная награда после того, как он привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира в Катаре.

Спасибо за то, что ты приносил столько счастья футбольным болельщикам по всему миру на протяжении всей твоей замечательной карьеры», – написал Джанни Инфантино в инстаграме.

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31 комментарий

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Kahn01
Ответ Pazzo7
Лео стоит вернуться в аренду в Барсу, взять на шару ЛЧ, потом зажечь на Копе и заслужить 9-ый ЗМ. Вот это будет номер для хейтеров :D
Барсе сначала из группы бы выйти, а то с этим проблемы последнее время
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Pazzo7
Лео стоит вернуться в аренду в Барсу, взять на шару ЛЧ, потом зажечь на Копе и заслужить 9-ый ЗМ.

Вот это будет номер для хейтеров :D
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Злобный Конь
Тогда надо было в 2014 наградить Мирослава Клозе. Он привёл Германию к чемпионству,и стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира. Только он реально скромен , в отличии от непрекращающегося пиар-шума вокруг Месси.
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Roman
Ответ Pazzo7
Лео стоит вернуться в аренду в Барсу, взять на шару ЛЧ, потом зажечь на Копе и заслужить 9-ый ЗМ. Вот это будет номер для хейтеров :D
Видели мы Месси в ЛЧ последние года. Вообще не тянет уже давно
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Sanchello
давай, ещё сильнее наяривайте!!
+6
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Оригинальный Ник
Вот так случается, когда твой персофан оказывается руководителем ФИФА
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Roman
Видели мы Месси в ЛЧ последние года. Вообще не тянет уже давно
Возраст берет свое. Месси ЛЧ не тянет, а Кришти уже Лигу бедуинов не тянет, опустил Аль-Насру великого Абубакара :(
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Ruscello
Иными словами: "Мавр сделал своё дело, мавр может уходить"
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Bigbadaboom
Ответ Pazzo7
Лео стоит вернуться в аренду в Барсу, взять на шару ЛЧ, потом зажечь на Копе и заслужить 9-ый ЗМ. Вот это будет номер для хейтеров :D
Хави с ума сойдет. Гави погибнет ещё и за Месси бегать.
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Oleg
Если бы да ка бы) А что было бы если бы бездарь роналду забил гол Марокко?
Ну что что, а бездарем Роналду называть - показывать свой уровень интеллекта, точнее его отсутствие)
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Злобный Конь
Ответ Arthur Jacob
Клозе тогда 2 мяча забил, Гане в группе когда была ничья, и один из 7-и голов Бразилии. И как он привел Германию к победе ?)
Самим фактом наличия в составе.
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Scorpio
Ответ Pazzo7
Лео стоит вернуться в аренду в Барсу, взять на шару ЛЧ, потом зажечь на Копе и заслужить 9-ый ЗМ. Вот это будет номер для хейтеров :D
так и отметим, берет на шару чашку и получает ЗМ
в принципе это и называет награда за пиар
рад, что ты это признаешь
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AF007
Ответ Pazzo7
Лео стоит вернуться в аренду в Барсу, взять на шару ЛЧ, потом зажечь на Копе и заслужить 9-ый ЗМ. Вот это будет номер для хейтеров :D
Вполне реальный расклад. Я боялся после победы на ЧМ Месси станет на всё похрен и через год он завершит карьеру. 10 дней назад он пешком после травмы отгрузил в гостях двушку Перу, который стоит 22-м в рейтинге. Теперь я боюсь, что этот колдун и в 45 будет одним из лучших игроков мира, и все окончательно спалят, что он не с нашей планеты
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EldarRing10
Ответ Kahn01
Барсе сначала из группы бы выйти, а то с этим проблемы последнее время
А там есть проблемы, чтобы не выйти из группы? Или ты уже колдуешь чтобы не вышли они
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Дмитрий Рабко
Ответ Фут.Боль
Месси как-будто на пенсию официально провожают, он вроде ещё не заканчивает карьеру.
Этакий аргентинский Мячиков.
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Oleg
Ответ Kahn01
Интересно, если бы Коло-Муани забил, Месси бы получил награду?
Если бы да ка бы)
А что было бы если бы бездарь роналду забил гол Марокко?
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Sanchello
Ответ Oleg
Психику фанатов роналду добивает.
возможно, за них не в курсе
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Заборостроитель
Почти год прошёл, распиар решает
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Фут.Боль
Месси как-будто на пенсию официально провожают, он вроде ещё не заканчивает карьеру.
+1
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Kahn01
Интересно, если бы Коло-Муани забил, Месси бы получил награду?
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