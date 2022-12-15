Ван Гал о Месси: «Я его не критиковал. Сказал, что на ЧМ-2014 мы выключили его из игры, но аргентинская пресса истолковала все неверно»

Луи ван Гал объяснил свое высказывание о перед 1/4 финала .

Нидерланды уступили Аргентине (2:2, по пенальти – 3:4). Месси отпраздновал победу возле тренерской скамьи ван Гала, приложив ладони к ушам.

После игры Лео заявил: «Ван Гал пускает пыль в глаза, что играет в хороший футбол, а потом начинает закидывать на самых высоких игроков».

«Я вообще не критиковал Месси. Я просто сказал, что в 2014 году нам удалось выключить его из игры, сделав так, чтобы мяч не доходил до него.

Но аргентинская пресса неверную все интерпретировала», – сказал экс-тренер сборной Нидерландов.

Месси в ярости: наехал на Ван Гала за слова перед матчем, поругался с Давидсом и послал Вегорста

Знали, что дерзкое празднование Месси напротив Ван Гала – это отсылка к Рикельме?

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ