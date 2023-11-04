Максименко о месте «Спартака» в таблице: «Где-то получается, местами – нет. Нужно двигаться к следующей игре и набирать очки там»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Максименко Футбол

Александр Максименко высказался о турнирном положении «Спартака».

«Турнирное положение? Мы двигаемся от игры к игре. Где-то получается, местами – нет. Но как есть.

Мы уже ничего не сможем поменять. Нужно двигаться к следующей игре и набирать очки там», – сказал вратарь красно-белых после игры с «Факелом» (0:2) в 13-м туре.

В Мир РПЛ «Спартак» занимает 7-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 20 очков. Завтра команда Гильермо Абаскаля встретится с «Локомотивом». 

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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6 комментариев

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водитель фернандо
Вот то о чем постоянно все кричат - это мнение кук0л@в… ничего не можем поменять… двигаемся дальше… так же говорит и хинкальный принц наш….
А спортсмен должен быть голодным до побед, сожалеть о неудачах и говорить что они не допустимы….

А эти из года в год…. Ме ме ме, ню ню ню….
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+3
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Konstantin Zorin
Фигасе настроение - никаких целей, выиграли хорошо, проиграли не трагедия. Тренер учится, игроки не знают, будут ли играть в следующем матче. В общем, ваши ожидания - ваши проблемы.
+2
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+2
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Вячеслав Припузов
Каждый следующий матч может все поменять, верим в команду до конца!
+1
-1
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ДудьСдулся
Будем верить до последнего матча Абаскаля!
Потом до последнего матча Стаса...
Потом до последнего матча Карпина, Мостового...
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ARIK2
Саша не правильно мысли выразил, бывает) уверенности в рамке))
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diversant
Епрст! Сегодня посмотрел первую серию "Время Спартака". ВЕРНИТЕ МНЕ МОЙ СПАРТАК!
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