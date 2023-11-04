Максименко о месте «Спартака» в таблице: «Где-то получается, местами – нет. Нужно двигаться к следующей игре и набирать очки там»
Александр Максименко высказался о турнирном положении «Спартака».
«Турнирное положение? Мы двигаемся от игры к игре. Где-то получается, местами – нет. Но как есть.
Мы уже ничего не сможем поменять. Нужно двигаться к следующей игре и набирать очки там», – сказал вратарь красно-белых после игры с «Факелом» (0:2) в 13-м туре.
В Мир РПЛ «Спартак» занимает 7-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 20 очков. Завтра команда Гильермо Абаскаля встретится с «Локомотивом».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
А спортсмен должен быть голодным до побед, сожалеть о неудачах и говорить что они не допустимы….
А эти из года в год…. Ме ме ме, ню ню ню….
Потом до последнего матча Стаса...
Потом до последнего матча Карпина, Мостового...