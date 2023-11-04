Максименко о месте «Спартака» в таблице: «Где-то получается, местами – нет. Нужно двигаться к следующей игре и набирать очки там»

Александр Максименко высказался о турнирном положении «Спартака».

«Турнирное положение? Мы двигаемся от игры к игре. Где-то получается, местами – нет. Но как есть.

Мы уже ничего не сможем поменять. Нужно двигаться к следующей игре и набирать очки там», – сказал вратарь красно-белых после игры с «Факелом» (0:2) в 13-м туре.

В Мир РПЛ « » занимает 7-е место в таблице Мир , набрав 20 очков. Завтра команда Гильермо Абаскаля встретится с «Локомотивом».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!