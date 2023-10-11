Кавазашвили о сборной России: «В СССР эти игроки были бы третьим составом. Вратари вызваны самые сильные, за исключением Акинфеева»

Анзор Кавазашвили считает слабым нынешний состав сборной России.

«Советовать тренерскому штабу сборной России, кого вызывать из вратарей, я не могу. Я умнее их, что ли?

Могу сказать, что сейчас самые сильные вратари нашей страны действительно вызваны в национальную команду, за исключением . Игорь не хочет уже играть, отказывается.

Не знаю, кто в матче с Камеруном выйдет в качестве основного голкипера, у нас все футболисты одинаковые.

Могу сказать, что если бы этих игроков сборной России вызвали бы во времена , то это был бы третий состав.

– Мог бы Максименко сейчас попасть в эту сборную?

– Вратари – это особая каста, сегодня у тебя получается, а завтра не идет.

Когда голкипер играет здорово постоянно, то я за ним наблюдаю и говорю, что этот вратарь достоин национальной команды. А у и остальных вратарей « » есть провалы, – сказал бывший вратарь сборной СССР.

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