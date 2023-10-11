Кавазашвили о сборной России: «В СССР эти игроки были бы третьим составом. Вратари вызваны самые сильные, за исключением Акинфеева»

Теги Спартак ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Сборная России по футболу Анзор Кавазашвили сборная СССР Александр Максименко Футбол

Анзор Кавазашвили считает слабым нынешний состав сборной России.

«Советовать тренерскому штабу сборной России, кого вызывать из вратарей, я не могу. Я умнее их, что ли?

Могу сказать, что сейчас самые сильные вратари нашей страны действительно вызваны в национальную команду, за исключением Акинфеева. Игорь не хочет уже играть, отказывается.

Не знаю, кто в матче с Камеруном выйдет в качестве основного голкипера, у нас все футболисты одинаковые.

Могу сказать, что если бы этих игроков сборной России вызвали бы во времена СССР, то это был бы третий состав.

– Мог бы Максименко сейчас попасть в эту сборную?

– Вратари – это особая каста, сегодня у тебя получается, а завтра не идет.

Когда голкипер играет здорово постоянно, то я за ним наблюдаю и говорю, что этот вратарь достоин национальной команды. А у Максименко и остальных вратарей «Спартака» есть провалы, – сказал бывший вратарь сборной СССР.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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6 комментариев

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Дмитрий
Вратарь сборной Российской Империи: в Российской Империи и этих игроков, и советских, в денщики не взяли бы. Скоморохами по ярмаркам разве што
+7
0
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Михаил Опякин
Третий состав тоже норм, можно было бы как Ласковый май чес по стране устраивать
+4
0
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Этот Райола хочет денег
Анзоры здесь тихие)...
+6
-2
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Faust Doc
Ответ Этот Райола хочет денег
Анзоры здесь тихие)...
угорел))))
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Любезный Коссутий
когда деда не пучит от таблеток, он вполне разумно может рассуждать
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Peter Parker
Ответ Этот Райола хочет денег
Анзоры здесь тихие)...
Если бы…
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