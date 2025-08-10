Капитан «Пари НН» Майга удален на 11-й минуте за наступ на голеностоп Кучаеву в матче с «Ростовом». Судья Цыганок сперва дал желтую, но с ВАР изменил решение
«Пари НН» остался в меньшинстве на 11-й минуте матча с «Ростовом».
На 8-й минуте матча 4-го тура Мир РПЛ капитан нижегородцев Мамаду Майга наступил на голеностоп Константину Кучаеву, из-за чего полузащитник «Ростова» упал на газон.
Главный арбитр матча Сергей Цыганок сначала показал Майга желтую карточку, но после подсказки ВАР изучил повтор и изменил решение, показав красную карточку.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, первый тайм).
Скриншот: трансляция «Матч ТВ»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
