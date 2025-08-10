Капитан «Пари НН» Майга удален на 11-й минуте за наступ на голеностоп Кучаеву в матче с «Ростовом». Судья Цыганок сперва дал желтую, но с ВАР изменил решение

«Пари НН» остался в меньшинстве на 11-й минуте матча с «Ростовом».

На 8-й минуте матча 4-го тура Мир РПЛ капитан нижегородцев Мамаду Майга наступил на голеностоп Константину Кучаеву , из-за чего полузащитник «Ростова » упал на газон.

Главный арбитр матча Сергей Цыганок сначала показал Майга желтую карточку, но после подсказки ВАР изучил повтор и изменил решение, показав красную карточку.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, первый тайм).

Скриншот: трансляция «Матч ТВ»