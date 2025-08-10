Азар заявил, что он фанат «Тур де Франс»: «Три недели на диване, с двух до пяти. Все знают, что в это время меня нельзя трогать»

Эден Азар рассказал о любви к велоспорту и «Тур де Франс».

«Тур де Франс»-2025 прошел с 5 по 27 июля. Победу одержал словенский велогонщик Тадей Погачар.

«Да. Все три недели на диване. Это те три недели, когда все знают, что меня нельзя трогать, понимаешь? С двух до пяти дня я на диване.

Мы ездили в Тулузу посмотреть на Ремко (Эвенепула, бельгийского шоссейного велогонщика – Спортс’‘) с детьми, потому что были в этом регионе. Это здорово.

Я рос на «Тур де Франс»: когда мы были детьми, мой отец и дяди сидели перед телевизором и смотрели гонку, и их нельзя было отвлекать. Это было что-то привычное – в четыре часа дня, и мы были рядом, уважая и наслаждаясь этим моментом.

К тому же бельгийцы сейчас довольно сильны в велоспорте, так что это добавляет приятный бонус», – сказал бывший полузащитник «Челси », «Реала » и сборной Бельгии .