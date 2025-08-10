  • Спортс
  Слот о поражении «Ливерпуля» в Суперкубке: «В прошлом сезоне мы забили «Пэлас» только один гол, а теперь – два. Мы создаем больше моментов, но много пропускаем»
49

Слот о поражении «Ливерпуля» в Суперкубке: «В прошлом сезоне мы забили «Пэлас» только один гол, а теперь – два. Мы создаем больше моментов, но много пропускаем»

Арне Слот высказался после поражения «Ливерпуля» в матче за Суперкубок Англии.

Мерсисайдцы уступили «Кристал Пэлас» в серии пенальти (2:3, основное время – 2:2).

– Остались противоречивые чувства. Если посмотреть на нашу игру в атаке против такой компактной команды, то, она, возможно, немного лучше, чем в прошлом сезоне. В прошлом сезоне мы смогли забить в ворота «Пэлас» только один гол, а теперь забили два. Мы создали больше моментов против компактной команды.

Но, с другой стороны, мы пропустили два гола, как и от «Атлетика». В матче с «Миланом» мы пропустили еще больше. Нам нужно работать над этим.

Первый гол был забит благодаря хорошей командной игре, это один из примеров того, как мы проявляем больше креатива, комбинации порой выходят острее, чем в прошлом сезоне.

В прошлом сезоне важнее всего было не пропускать и как можно больше атаковать, а затем создать несколько моментов. Теперь мы можем создавать больше моментов. Но в то же время мы больше пропускаем. И если мы хотим бороться за чемпионство, важнее всего не допускать моментов у своих ворот и тем более не пропускать голы. Не думаю, что мы сегодня много пропустили, но слишком много, чтобы выиграть матч.

– Ощущается ли давление на «Ливерпуль» в этом сезоне?

– Мы «Ливерпуль», давление существует всегда. Это никак не связано с подписаниями, потому что мы также отпускали игроков. Но пригласим мы одного игрока или десятерых, когда вы в футболке «Ливерпуля», давление есть всегда, – сказал главный тренер «Ливерпуля».

