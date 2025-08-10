Ван Дейк о «Ливерпуле»: «Мы потеряли Нуньеса и Диаса. Думаю, есть место для усиления атаки. Посмотрим, что принесет это окно в плане баланса»
Вирджил ван Дейк намекнул «Ливерпулю» на необходимость трансфера в атаку.
Мерсисайдцы уступили «Кристал Пэлас» в матче за Суперкубок Англии (2:2, по пенальти – 2:3).
«Мы только что потеряли Дарвина (Нуньеса) – он уехал в Саудовскую Аравию, и мы потеряли Лучо [Луиса Диаса], он ушел в «Баварию».
Думаю, всегда найдется место для усиления атаки, так что посмотрим, что принесет это трансферное окно с точки зрения баланса команды», – сказал защитник «Ливерпуля».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: talkSPORT
