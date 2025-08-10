Морено после 1:1 с «Динамо»: «Надо попросить судью поменять таймы, чтобы «Сочи» начинал со 2-го. Пока мы играем с большими командами – футболистам свойственно нервничать»
Роберт Морено объяснил трудности «Сочи» в первых таймах.
В 4-м туре Мир РПЛ «Сочи» набрал первое очко в сезоне, сыграв вничью с «Динамо» (1:1).
– Что не получается в первых таймах?
– Наверное, надо попросить судью, чтобы он поменял таймы, и мы начинали со второго.
А если говорить серьезно, то в этом сезоне мы пока играем с большими командами. Это непросто, мы только вернулись в РПЛ. Нужно адаптироваться. Футболисты тоже люди, им свойственно нервничать. В начале матча сказывается давление, они могут быть зажаты.
Но когда мы проигрываем, уже нечего терять. И тогда мы играем смелее. Надеюсь, в следующий раз мы начнем матч должным образом, – сказал главный тренер «Сочи».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
