Роберт Морено объяснил трудности «Сочи» в первых таймах.

В 4-м туре Мир РПЛ «Сочи» набрал первое очко в сезоне, сыграв вничью с «Динамо » (1:1).

– Что не получается в первых таймах?

– Наверное, надо попросить судью, чтобы он поменял таймы, и мы начинали со второго.

А если говорить серьезно, то в этом сезоне мы пока играем с большими командами. Это непросто, мы только вернулись в РПЛ. Нужно адаптироваться. Футболисты тоже люди, им свойственно нервничать. В начале матча сказывается давление, они могут быть зажаты.

Но когда мы проигрываем, уже нечего терять. И тогда мы играем смелее. Надеюсь, в следующий раз мы начнем матч должным образом, – сказал главный тренер «Сочи ».