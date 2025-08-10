Зайнутдинов рад вернуться в РПЛ: «Тут особый вайб. Все ребята знакомые»

Бахтиер Зайнутдинов заявил, что рад вернуться в РПЛ.

Полузащитник сборной Казахстана перешел в «Динамо » из «Бешикташа», где провел 2 сезона. Ранее Зайнутдинов выступал за ЦСКА и «Ростов».

– Какие эмоции от возвращения в Россию?

– Рад. Все ребята знакомые. Очень рад. Тут особый вайб.

– Как оценишь европейский этап карьеры?

– Первый год хороший, сыграл около 40 матчей. Первая половина хорошая, вторая из-за травмы – неудачная.

– Можно сказать, что у «Динамо» провальный старт?

– Думаю, что можно и так сказать. Но сезон длинный, посмотрим, что будет в конце.

– В чем причина? Непонимание тренера или сыгранность?

– Я в команде около десяти дней, причины пока тяжело сказать, – сказал полузащитник «Динамо».

В 4-м туре Мир РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Сочи » (1:1). Команда идет на 9-м месте в таблице, набрав 5 очков.