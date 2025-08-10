Зайнутдинов рад вернуться в РПЛ: «Тут особый вайб. Все ребята знакомые»
Полузащитник сборной Казахстана перешел в «Динамо» из «Бешикташа», где провел 2 сезона. Ранее Зайнутдинов выступал за ЦСКА и «Ростов».
– Какие эмоции от возвращения в Россию?
– Рад. Все ребята знакомые. Очень рад. Тут особый вайб.
– Как оценишь европейский этап карьеры?
– Первый год хороший, сыграл около 40 матчей. Первая половина хорошая, вторая из-за травмы – неудачная.
– Можно сказать, что у «Динамо» провальный старт?
– Думаю, что можно и так сказать. Но сезон длинный, посмотрим, что будет в конце.
– В чем причина? Непонимание тренера или сыгранность?
– Я в команде около десяти дней, причины пока тяжело сказать, – сказал полузащитник «Динамо».
В 4-м туре Мир РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Сочи» (1:1). Команда идет на 9-м месте в таблице, набрав 5 очков.