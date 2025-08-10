Волков об уходе из «Краснодара» в «Зенит»: «Никакого сожаления. С чемпионством никого не поздравлял. Руку Сперцяну при встрече пожму, на Суперкубке всем пожал»
Сергей Волков заявил, что не жалеет об уходе из «Краснодара».
22-летний защитник является воспитанником «быков». Сергей перешел в «Зенит» в июле 2024 года и пропустил большую часть прошлого сезона из‑за разрыва крестообразной связки. В июле петербургский клуб отдал Волкова в аренду в «Сочи» на один сезон.
– Не было сожаления из-за ухода из «Краснодара»?
– Нет, никакого сожаления нет.
– С командой на контакте? Поздравил с чемпионством?
– Есть отдельные ребята, с кем общаюсь, но никого не поздравлял.
– Некоторые бывшие партнеры о тебе не очень приятно высказывались.
– Давайте забудем эти высказывания. Пожму ли руку Сперцяну при встрече? Пожму, я и тогда на Суперкубке всем руку пожал, – сказал Волков.
