Андрей Ещенко: «Спартак» – явный фаворит в дерби с «Локо». Другого мнения быть не может»

Теги Спартак Локомотив Андрей Ещенко премьер-лига Россия Футбол

Андрей Ещенко считает «Спартак» фаворитом в дерби с «Локомотивом».

«Жду от завтрашнего дерби «Локомотив» – «Спартак» яркого и интересного футбола в исполнении двух команд! Уверен, что эта игра получится увлекательной. Это же московское дерби. В таких матчах редко бывает скучно.

Фаворит в этом дерби? Глупый вопрос. Конечно же, «Спартак» – явный фаворит в дерби с «Локо». Другого мнения быть не может. Красно-белые сейчас выступают нестабильно и у них много кадровых потерь.

Такие проблемы есть у большого количества команд, это нормально. Я думаю, что это не помешает «Спартаку» победить завтра», – сказал экс-защитник красно-белых.

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9 комментариев

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ApXuMaHqPuT
У Спартака 1 победа за полтора месяца, но понтов ничуть не поубавилось😐
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Данко Лазович
может))
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Andrey Yaroslavtsev
"Другого мнения быть не может." Да уж...
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Filipp Gorski
Тут скорее ничья будет
Обе проиграли крайние матчи в чемпионате
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Borman47
Терзают меня смутные сомнения, Андрюх.
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Konstantin Zorin
Андрей, ты на букмекеров что ли работаешь?
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согласен, как бы Спартак не пинали за отсутствие игры последние матчи команда бежит и много создаёт, когда то должно прорвать на голы и не исключаю, что под раздачу попадёт Локомотив...
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Ответ ApXuMaHqPuT
У Спартака 1 победа за полтора месяца, но понтов ничуть не поубавилось😐
надо понимать, что все результаты в эти полтора месяца имеют разный характер по игре и нужно понимать, что команда недобрала очков в играх с соперниками статутом ниже, что говорит о крайне нестабильной игре и ещё важный момент, Локомотив традиционно последние годы как говорится наш клиент и очень редко у него получаются положительные исходы с нами, а Локомотив при Галактионове такой же как и мы нестабильный в плане качества игры и результата...
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