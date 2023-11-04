Андрей Ещенко: «Спартак» – явный фаворит в дерби с «Локо». Другого мнения быть не может»

Андрей Ещенко считает «Спартак» фаворитом в дерби с «Локомотивом».

«Жду от завтрашнего дерби «Локомотив» – « » яркого и интересного футбола в исполнении двух команд! Уверен, что эта игра получится увлекательной. Это же московское дерби. В таких матчах редко бывает скучно.

Фаворит в этом дерби? Глупый вопрос. Конечно же, «Спартак» – явный фаворит в дерби с « ». Другого мнения быть не может. Красно-белые сейчас выступают нестабильно и у них много кадровых потерь.

Такие проблемы есть у большого количества команд, это нормально. Я думаю, что это не помешает «Спартаку» победить завтра», – сказал экс-защитник красно-белых.

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