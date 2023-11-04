ЭСК сообщила, что Безбородов верно удалил Бабича в матче «Факел» – «Спартак»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Факел Владислав Безбородов Евгений Марков Срджан Бабич ЭСК РФС Футбол

ЭСК постановила, что Срджан Бабич был верно удален в матче «Факел» – «Спартак».

Московский клуб обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Владислава Безбородова в эпизоде с вынесением второго предупреждения защитнику «Спартака» Срджану Бабичу на 70-й минуте матча.

«Судья правильно вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, удалил с поля игрока команды «Спартак» Срджана Бабича на 70-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок при попытке сыграть в мяч высоко поднятой ногой совершил контакт стопой с лицом атакующего игрока команды «Факел» Евгения Маркова, который комиссия квалифицирует как безрассудный, так как игрок обороны не думал о безопасности соперника.

По этой причине, комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести предупреждение игроку команды «Спартак» за безрассудное поведение, ставшее для него вторым предупреждением в матче, в связи с чем, он был удален с поля. 

В свою очередь, комиссия отмечает тот факт, что решение о вынесении предупреждения судья матча принимал единолично, а ВАР только оказал помощь в идентификации игрока, нарушившего правила игры, что не противоречит протоколу ВАР», – говорится в заключении ЭСК. 

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5 комментариев

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b2yjfcpj6j
Пиза
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Red-White Forever
Вот это прикол... Вар оказывал помощь.... А вар может принимать решения?
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