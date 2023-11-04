Фанаты «Лидса» скандировали «Олд Траффорд» рушится, тен Хаг — ###### клоун, Глейзеры останутся еще на 10 лет» на стадионе «Лестера»

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия болельщики Лидс Глейзеры чемпионшип Кинг Пауэр Эрик тен Хаг брань Футбол

Фанаты «Лидса» насмехались над «Манчестер Юнайтед».

Находясь около буфета внутри стадиона «Лестера», фанаты «Лидса» кричали: «Олд Траффорд» рушится, тен Хаг – ###### клоун, Глейзеры останутся еще на 10 лет, «Лидс Юнайтед» на пиве!»

Вчерашний матч Чемпионшипа «Лестер» – «Лидс» закончился победой гостей со счетом 0:1.

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27 комментариев

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Stadjer
«Находясь у буфета на стадионе Лестера фанаты кричали…»

Ждём новости типа «в пабе в пригороде Ливерпуля фанаты обозвали Тен Хага».
+51
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+49
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Ебздрогыч
Самое главное, что у Лидса все хорошо, кругом одни успехи!
+33
-7
+26
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fc_champion
Ничего нового. Я похожее на спортсе читаю в коментах примерно с августа
+14
0
+14
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Антимосковский
Ответ Stadjer
«Находясь у буфета на стадионе Лестера фанаты кричали…» Ждём новости типа «в пабе в пригороде Ливерпуля фанаты обозвали Тен Хага».
а там и до освещения комментариев на спортсе недалеко
+10
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CyberUnited
Из АПЛ не слышно, что там из шипа кукарекают.
+13
-7
+6
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Stadjer
Ответ Антимосковский
а там и до освещения комментариев на спортсе недалеко
Это же гениальная стратегия - замкнутая экосистема спортса: генерим комменты - делаем новости на их основе - … - профит!
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Алекс Мелкумян
Ответ Ложный Латераль
А вот за это в следующем сезоне МЮ просто разгромит Лидс, если конечно Лидс не выйдет в АПЛ
Хех, нормально ты под3бал, типо МЮ в чемпионшип вылетит))))) Хорош хорош)) Тонко 😉
+5
-1
+4
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Ложный Латераль
А вот за это в следующем сезоне МЮ просто разгромит Лидс, если конечно Лидс не выйдет в АПЛ
+11
-8
+3
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Zlatan Ibra
С добрым утром, этот чант на каждом матче на олд траффорде запускают
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Cearvm
Фанаты Лидса из Чемпионшипа кричали про тренера МЮ, вроде все логично!
+2
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Streetbor
выдали базу, независимо от того где сейчас находится Лидс.
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QWertY
Примерная реакция фанов МЮ на эти слова:

https://mykaleidoscope.ru/x/uploads/posts/2022-09/1663177695_45-mykaleidoscope-ru-p-zloi-dzherri-pinterest-48.jpg
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Stadjer
Ответ Владимир Бутин
Это Англия , дядь ! Насмехались.
Да вопрос не в этом. Вопрос в том, что таких новостей при желании можно наклепать с сотню в сутки - просто ходить по буфетам на стадионах, где играют Лидс, Ливерпуль, Сити и все остальные, у кого плохие отношения с МЮ. Журналистика топ уровня просто.
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Vezdexodof
Собаки лают ,караван идёт...
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Берендей Ватрушкин
Поэтичненько
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rigobersong
Ответ Ложный Латераль
А вот за это в следующем сезоне МЮ просто разгромит Лидс, если конечно Лидс не выйдет в АПЛ
Лидс-то выйдет, но не факт что маню в АПЛ сохранит прописку:))
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red hikkikomori
Вы бы хоть как в оригинале написали, а то так тупо звучит, а там красиво и в рифму)
А так то тут даже оскорбления клуба нет, просто перечислены факты:
1) Траффорд рушится - не секрет что там крыша протекает, канализация тоже
2) Тен Хаг - 🤡, это тоже все знают)
3) Глейзеры останутся на 10 лет - ну тут чуть преувеличили возможно, но на какое-то продолжительное время они точно останутся, пока будет идти поглощение Рэтклиффом
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Владимир Бутин
Ответ Stadjer
«Находясь у буфета на стадионе Лестера фанаты кричали…» Ждём новости типа «в пабе в пригороде Ливерпуля фанаты обозвали Тен Хага».
Это Англия , дядь !
Насмехались.
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Michae17
Ответ Stadjer
Да вопрос не в этом. Вопрос в том, что таких новостей при желании можно наклепать с сотню в сутки - просто ходить по буфетам на стадионах, где играют Лидс, Ливерпуль, Сити и все остальные, у кого плохие отношения с МЮ. Журналистика топ уровня просто.
Можно никуда не ходить. Просто придумывать. Проверять никто не будет.
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Stadjer
Ответ Michae17
Можно никуда не ходить. Просто придумывать. Проверять никто не будет.
Ну да. Источник - твиттер-аккаунт болельщиков Сити, тоже гениально.
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Владимир Бутин
Ответ fc_champion
Ничего нового. Я похожее на спортсе читаю в коментах примерно с августа
Ого, я как приложение скачал , лет 5-6
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