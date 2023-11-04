Фанаты «Лидса» скандировали «Олд Траффорд» рушится, тен Хаг — ###### клоун, Глейзеры останутся еще на 10 лет» на стадионе «Лестера»

Фанаты «Лидса» насмехались над «Манчестер Юнайтед».

Находясь около буфета внутри стадиона «Лестера», фанаты «Лидса» кричали: « » рушится, тен Хаг – ###### клоун, останутся еще на 10 лет, «Лидс Юнайтед» на пиве!»

Вчерашний матч Чемпионшипа «Лестер» – «Лидс» закончился победой гостей со счетом 0:1.

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