Фанаты «Лидса» скандировали «Олд Траффорд» рушится, тен Хаг — ###### клоун, Глейзеры останутся еще на 10 лет» на стадионе «Лестера»
Фанаты «Лидса» насмехались над «Манчестер Юнайтед».
Находясь около буфета внутри стадиона «Лестера», фанаты «Лидса» кричали: «Олд Траффорд» рушится, тен Хаг – ###### клоун, Глейзеры останутся еще на 10 лет, «Лидс Юнайтед» на пиве!»
Вчерашний матч Чемпионшипа «Лестер» – «Лидс» закончился победой гостей со счетом 0:1.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Ждём новости типа «в пабе в пригороде Ливерпуля фанаты обозвали Тен Хага».
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А так то тут даже оскорбления клуба нет, просто перечислены факты:
1) Траффорд рушится - не секрет что там крыша протекает, канализация тоже
2) Тен Хаг - 🤡, это тоже все знают)
3) Глейзеры останутся на 10 лет - ну тут чуть преувеличили возможно, но на какое-то продолжительное время они точно останутся, пока будет идти поглощение Рэтклиффом
Насмехались.