Гол «МЮ» в ворота «Фулхэма» отменили из-за офсайда у Магуайра, не коснувшегося мяча перед прострелом Гарначо на Мактоминея

Теги Манчестер Юнайтед Фулхэм премьер-лига Англия судьи Харри Магуайр Джон Брукс судья видеоповторы Скотт Мактоминей Алехандро Гарначо Футбол

Гол «Манчестер Юнайтед» в игре с «Фулхэмом» был отменен.

На 8-й минуте хавбек Скотт Мактоминей замкнул прострел вингера Алехандро Гарначо, получившего мяч после заброса со штрафного. Главный арбитр Джон Брукс побывал у монитора ВАР и решил отменить гол из-за офсайда у Харри Магуайра.

Защитник «Манчестер Юнайтед» пытался сыграть ногой с лета, но он, судя по всему, не коснулся мяча перед прострелом Гарначо. Арбитр посчитал, что попавший в офсайд Магуайр мешал защитникам у линии вратарской.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед».

Фото: кадр из трансляции beIN Sports

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44 комментария

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Yerkebulan
Чистый гол
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ОлегГуннар
Похоже очередной судья отправится в отпуск в Чемпионшип.
+23
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Street Fighter
Вообще не справедливая отмена. Это просто какой-то цирк уже
+23
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MU4evainmyheart!!!
Я понимаю, что МЮ хреново играет в этом сезоне, но и судейство топит в открытую. То игру рукой соперников даже на ВАР не смотрят, то чистый гол отменят, то пенальти выдуманные ставят в ворота МЮ. Ужасный сезон.
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Dastanation
смотрю матч, такая скука смертная, пишу на 39 минуте
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Алекс Мелкумян
Какой то выдуманный офсайд и вообще судьи задолбали уже какую игру легитимные голы отменять, уже раздражает эта надпись VAR на пол экрана и замедленные повторы с высосанным нарушением
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Street Fighter
Почему судьи никакие санкции не получают за такое? Как против Вулверхэмптона ошибка так сразу. А тут? Просто чистейший гол взяли и забрали у команды. И это уже не первая такая ситуация с МЮ в этом сезоне
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davidrigen@gmail.com
чистый 100% гол
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Алексей Елистратов
Ответ Yerkebulan
Чистый гол
Правильно отменили, Магуайр вел активно борьбу из офсайда против игрока, который мог бы не дать Гарначо прострелить этот мяч. Но учитывая бескомпромиссную борьбу - случился злополучный прострел. Другое дело, когда такие эпизоды уж очень часто не просматривают, а к МЮ так прицепились. Это вопросы к самому существованию ВАР. Потому что судить по правилам одних, а на моменты других команд забивать болт. В этом болельщиков МЮ понять можно.
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Premier SV
не касался ни мяча, ни защитника, это отлично видно на повторах. чистый гол, очередной ляп арбитров
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Cearvm
Не понимаю эти правила. Вроде Магуайр явно влиял на эпизод и мешал ближнему защитнику к забившему гол, в метре боролся, а в комментах все пишут, что гол чистый. В матче Барселоны тоже такой отменили и фанаты возмущались, в итоге вроде признали ошибочным. Разве что там борьба в офсайде была подальше.

Но что тогда нужно делать, чтобы находиться в офсайде, не касаясь мяча, если закрывать глаза на эпизоды в 1-2 метре от активного игрока? Раньше всегда свистели и было понятно.
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MU-SAF. Scorp.
Так при всех стандартах все игроки принимают непосредственное участие в эпизоде , но есть правило пассивный офсайд !!
Тогда отмените его !! ((
Гол абсолютно чистый !! Тот игрок никак не дотянуться бы до мяча, так как играл по Магваеру и его накрывал, а не по Гарначо !!
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shurasik1990
Ответ Хызыр
Гол чистый, но говорить, что именно МЮ топят это ложь. В начале сезона ошибались в сторону мю чаще, сейчас в обратную. Никого не топят, просто профнепригодность арбитров
В сторону МЮ только непоставленный пеналь в игре против Вулвз, остальные ошибки против. В матчах с Тоттенхэмом, Арсеналом, Сити и вот щас.
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Нейтральный критик
"пытался сыграть ногой с лета".
С весны, чего уж там.
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Lavinka
Пам парам пал ,вжух , всё !
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Roostam Qwacker
Так офсайд
Если бы холодильник был бы пассивен в эпизоде,был бы гол
А так,он активно тянулся к мячу
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Хызыр
Ответ MU4evainmyheart!!!
Я понимаю, что МЮ хреново играет в этом сезоне, но и судейство топит в открытую. То игру рукой соперников даже на ВАР не смотрят, то чистый гол отменят, то пенальти выдуманные ставят в ворота МЮ. Ужасный сезон.
Гол чистый, но говорить, что именно МЮ топят это ложь. В начале сезона ошибались в сторону мю чаще, сейчас в обратную. Никого не топят, просто профнепригодность арбитров
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Premier SV
Ответ Dovlet Komekov
Учи правила!
ты бы хоть разок сам из прочёл, что ли
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Yelzin Teheda
вы что в глаза долбитесь, магваер принимает непосредственное участие в эпизоде, чистый офсайд
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Street Fighter
Ответ Dovlet Komekov
Учи правила!
Ну раз Довлет Комеков мне повелел, значит я прям щас встану и буду учить
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Трент 66
Тут хотя бы формальный повод был отменить гол, а как глоры мю рофлили, когда у Ливерпуля чистый гол украли.
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MUforever1
Чистый офсайд, Мага влиял на эпизод
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Waititi
Вечно у Мумушников проблемы с понятием Офсайда. Правила почитайте.
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Sn00pyyy
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Комментарий удален пользователем
Ага. Как это влияет на то, что МЮ за целый тайм против великого фулхема 5 раз всего бьет в сторону ворот и один в створ?
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Karen Shahnazaryan
Ответ Ophiomorph
Холодильник даже тут подгадил. Ну зачем он тянутся к этому мячу, до которого минимум полметра не хватало?
мю не может величайшему Фулхэму забить, и тут магуаэра винят
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