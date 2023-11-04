Гол «МЮ» в ворота «Фулхэма» отменили из-за офсайда у Магуайра, не коснувшегося мяча перед прострелом Гарначо на Мактоминея

Гол «Манчестер Юнайтед» в игре с «Фулхэмом» был отменен.

На 8-й минуте хавбек Скотт Мактоминей замкнул прострел вингера Алехандро Гарначо, получившего мяч после заброса со штрафного. Главный арбитр Джон Брукс побывал у монитора ВАР и решил отменить гол из-за офсайда у Харри Магуайра.

Защитник «Манчестер Юнайтед» пытался сыграть ногой с лета, но он, судя по всему, не коснулся мяча перед прострелом Гарначо. Арбитр посчитал, что попавший в офсайд Магуайр мешал защитникам у линии вратарской.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед».

Фото: кадр из трансляции beIN Sports

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