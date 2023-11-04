Рэшфорд не сыграет с «Фулхэмом» из-за ушиба ноги на тренировке. Решение не связано с вечеринкой, Маркус извинился за нее

Маркус Рэшфорд не сыграет с «Фулхэмом».

Форвард « » получил ушиб ноги на тренировке и не сможет сыграть.

Фабрицио Романо отмечает, что неучастие не связано с вечеринкой после поражения от «Ман Сити» (0:3). В «МЮ» этот вопрос решили, Маркус извинился перед Эриком тен Хагом.

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