Рэшфорд не сыграет с «Фулхэмом» из-за ушиба ноги на тренировке. Решение не связано с вечеринкой, Маркус извинился за нее

Теги Манчестер Юнайтед Фулхэм премьер-лига Англия травмы Маркус Рэшфорд Фабрицио Романо Футбол

Маркус Рэшфорд не сыграет с «Фулхэмом».

Форвард «Манчестер Юнайтед» получил ушиб ноги на тренировке и не сможет сыграть.

Фабрицио Романо отмечает, что неучастие Рэшфорда не связано с вечеринкой после поражения от «Ман Сити» (0:3). В «МЮ» этот вопрос решили, Маркус извинился перед Эриком тен Хагом. 

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12 комментариев

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QWertY
«Извинись Юнатейд»
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Артём Алиев
Уже судьба вмешиваются в его попадание в старт. Я не говорю, что однозначно лучше ставить Горначо, но Рэш со старта играет ужасно, но при этом каждый матч в старте.
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<~Inter~>
у МЮ шансы на победу появляются. Не будет игрока который требует мяч и ничего не реализует
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Streetbor
так спешил извиниться перед доном, что упал и расшиб коленку ( подоржник приложи!
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№7
невелика потеря, после того как новый контракт подписал, он просто мёртвый, может спокойно идти в клуб и тратить свои миллионы
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gukmamop
Пятка болит у?..
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corazón blanco
Ответ <~Inter~>
у МЮ шансы на победу появляются. Не будет игрока который требует мяч и ничего не реализует
Рэшфорд такое ощущение, что вообще не учится на своих ошибках. Постоянно идет на двух-трех игроков, пытаясь их обойти на дриблинге и регулярно теряет мяч, так еще и после этого предпочитает просто смотреть, а не попытаться вернуть мяч после его потери.
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Лёха Жданчик
это слив....если не хочешь играть говори что травма....руководству клуба стоит проверить свой мед персонал на полиграфе...возможно им на карту капает хорошая сумма от игроков.
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Waititi
Извинился , но ТХ не увидел в словах Реша искренности. Скоро к Санчо пойдет.
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Алекс Мелкумян
Ответ Лёха Жданчик
это слив....если не хочешь играть говори что травма....руководству клуба стоит проверить свой мед персонал на полиграфе...возможно им на карту капает хорошая сумма от игроков.
Казик и Варан уже прочухали что так можно, чет впадлу играть уже, пополучали новый вызов и хватит.
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