Рэшфорд не сыграет с «Фулхэмом» из-за ушиба ноги на тренировке. Решение не связано с вечеринкой, Маркус извинился за нее
Маркус Рэшфорд не сыграет с «Фулхэмом».
Форвард «Манчестер Юнайтед» получил ушиб ноги на тренировке и не сможет сыграть.
Фабрицио Романо отмечает, что неучастие Рэшфорда не связано с вечеринкой после поражения от «Ман Сити» (0:3). В «МЮ» этот вопрос решили, Маркус извинился перед Эриком тен Хагом.
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