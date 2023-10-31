Рэшфорд после поражения «МЮ» в дерби отмечал день рождения в ночном клубе. Форвард вовремя явился на тренировку на следующий день

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия светская хроника Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд праздновал день рождения в ночном клубе после поражения в дерби.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» на «Олд Траффорд» (0:3) в 10-м туре АПЛ.

Как сообщает The Telegraph, вечером после матча Рэшфорд отправился в популярный манчестерский ночной клуб Chinawhite, где его друзья организовали для него вечеринку в честь дня рождения – 31 октября форварду «МЮ» исполнилось 26 лет.

Отмечается, что на утреннюю тренировку «Манчестер Юнайтед» в понедельник Рэшфорд явился без опоздания.

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21 комментарий

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Marcus-light
Во-первых, как написано - это вечеринка, организованная друзьями. Во-вторых, режим, судя по всему, не нарушен. В третьих, он куда вечером должен был поехать, в церковь, в свой день рождения?
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Yaki
У человек сменилось 5 тренеров за карьеру, он единственная атакующая сила МЮ.
Он не слова не сказал когда его не выпустил ТХ на игру, при всех тренерах он был в основе, в клубе бордак, он не попросил его продать в ПСЖ, врят ли ему там мало платили, ещё и чашки фпанщуские бы все взял.
Но в итоге по мнению фанатов он га*****
+15
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+13
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Рашпель793
Ответ Marcus-light
Во-первых, как написано - это вечеринка, организованная друзьями. Во-вторых, режим, судя по всему, не нарушен. В третьих, он куда вечером должен был поехать, в церковь, в свой день рождения?
должен как минимум неделю ходить в трауре. Возможно при таком раскладе фанаты будут удовлетворены.
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+7
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xQcoW
Неплохо развел маню на контракт
+6
-4
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Ложный Латераль
Команда Тен Хага хайпанула на так называемом "Правиле Роналду", по которому потолог зарплат должен был быть 250к в неделю. Через пару месяцев Решфорду обновили контракт на 300к+ в неделю. С тех пор он забил на всё)
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Большой Сэми
Через неделю ждем новость, что он избил свою подружку на этом мероприятии
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Yaki
У человек сменилось 5 тренеров за карьеру, он единственная атакующая сила МЮ. Он не слова не сказал когда его не выпустил ТХ на игру, при всех тренерах он был в основе, в клубе бордак, он не попросил его продать в ПСЖ, врят ли ему там мало платили, ещё и чашки фпанщуские бы все взял. Но в итоге по мнению фанатов он га*****
Он после продления контракта не играет в футбол в принципе, даже по меркам нынешнего мю кал
+4
-2
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Overkiller
Ответ Marcus-light
Во-первых, как написано - это вечеринка, организованная друзьями. Во-вторых, режим, судя по всему, не нарушен. В третьих, он куда вечером должен был поехать, в церковь, в свой день рождения?
"В свой день рождения". ДР у него 31, а не 29.
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Johnie
Очень интересно.
Продолжайте наблюдение.
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Feagh
Ответ Marcus-light
Во-первых, как написано - это вечеринка, организованная друзьями. Во-вторых, режим, судя по всему, не нарушен. В третьих, он куда вечером должен был поехать, в церковь, в свой день рождения?
Должен был прямиком в Ирландию отправиться на порку к Рою Кину 😃
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Supreme Allah
Ответ Marcus-light
Во-первых, как написано - это вечеринка, организованная друзьями. Во-вторых, режим, судя по всему, не нарушен. В третьих, он куда вечером должен был поехать, в церковь, в свой день рождения?
А откуда мы знаем , может он подговорил своих друзей?
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red hikkikomori
Ответ Marcus-light
Во-первых, как написано - это вечеринка, организованная друзьями. Во-вторых, режим, судя по всему, не нарушен. В третьих, он куда вечером должен был поехать, в церковь, в свой день рождения?
После матча восстанавливаться надо, а не тусить до утра, и так пешком по полю передвигается. Санчо вон тоже до утра в приставку рубится, на тренировку тоже не опаздывал.
Сложно назвать обоих профессионалами, только одного сгноили в молодежке, а на другого молятся, говоря что ему просто нуженгол и все попрет.
Вот почитайте как восстанавливается Холланд, Роналду - это профессионалы.
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Marcus-light
Ответ Overkiller
"В свой день рождения". ДР у него 31, а не 29.
Логично, что друзья отмечают в выходной
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Supreme Allah
Ответ Yaki
У человек сменилось 5 тренеров за карьеру, он единственная атакующая сила МЮ. Он не слова не сказал когда его не выпустил ТХ на игру, при всех тренерах он был в основе, в клубе бордак, он не попросил его продать в ПСЖ, врят ли ему там мало платили, ещё и чашки фпанщуские бы все взял. Но в итоге по мнению фанатов он га*****
Так как манюшный мешок платить , ему даже в саудовской Аравии никто не даст. Какой псж? Его туда и автоматной очередью не выгнали б , с такой то личкой.
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Yaki
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Он после продления контракта не играет в футбол в принципе, даже по меркам нынешнего мю кал
Так в этом бардаке даже Каземиро и Фернандеш играют плохо.
Они тоже кал получается.
Зависящий от команды Вингер котому каждый год меняют задачи, то он должен тащить, то он должен отыграться на нападающего, то пресинговать, то контратаковать
Понятно, что у него уже голова едет
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Den
и что с того, что отметил ДР, жизнь после дерби не закончилась же
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Ashan Sorokin
День рождения это все таки личное так что нет причин для хейта ,главное что бы не опаздывал на заседание по поправкам в конституцию
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Axs Men
Правильно же, проиграть Сити можно несколько раз за год, а днюха только раз в году. Погрустит дома после следующего разгрома
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bestvideox
Сладкий стол и с утра на работу.
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