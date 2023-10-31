Рэшфорд после поражения «МЮ» в дерби отмечал день рождения в ночном клубе. Форвард вовремя явился на тренировку на следующий день
Маркус Рэшфорд праздновал день рождения в ночном клубе после поражения в дерби.
В воскресенье «Манчестер Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» на «Олд Траффорд» (0:3) в 10-м туре АПЛ.
Как сообщает The Telegraph, вечером после матча Рэшфорд отправился в популярный манчестерский ночной клуб Chinawhite, где его друзья организовали для него вечеринку в честь дня рождения – 31 октября форварду «МЮ» исполнилось 26 лет.
Отмечается, что на утреннюю тренировку «Манчестер Юнайтед» в понедельник Рэшфорд явился без опоздания.
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Он не слова не сказал когда его не выпустил ТХ на игру, при всех тренерах он был в основе, в клубе бордак, он не попросил его продать в ПСЖ, врят ли ему там мало платили, ещё и чашки фпанщуские бы все взял.
Но в итоге по мнению фанатов он га*****
Продолжайте наблюдение.
Сложно назвать обоих профессионалами, только одного сгноили в молодежке, а на другого молятся, говоря что ему просто нуженгол и все попрет.
Вот почитайте как восстанавливается Холланд, Роналду - это профессионалы.
Они тоже кал получается.
Зависящий от команды Вингер котому каждый год меняют задачи, то он должен тащить, то он должен отыграться на нападающего, то пресинговать, то контратаковать
Понятно, что у него уже голова едет