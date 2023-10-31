Рэшфорд после поражения «МЮ» в дерби отмечал день рождения в ночном клубе. Форвард вовремя явился на тренировку на следующий день

Маркус Рэшфорд праздновал день рождения в ночном клубе после поражения в дерби.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» уступил « » на «Олд Траффорд» (0:3) в 10-м туре .

Как сообщает The Telegraph, вечером после матча отправился в популярный манчестерский ночной клуб Chinawhite, где его друзья организовали для него вечеринку в честь дня рождения – 31 октября форварду «МЮ» исполнилось 26 лет.

Отмечается, что на утреннюю тренировку « » в понедельник Рэшфорд явился без опоздания.

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