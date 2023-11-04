Рэшфорд извинился перед тен Хагом за посещение ночного клуба после крупного поражения «МЮ» от «Ман Сити»

Маркус Рэшфорд извинился перед Эриком тен Хагом.

Форвард « » извинился перед тренером за посещение ночного клуба после крупного поражения от «Манчестер Сити» (0:3). Рэшфорд отмечал там день рождения.

«Да, я в курсе [о ситуации с ночным клубом], мы обсудили все. Это неприемлемо. Я сказал ему, он извинился и все. Это внутреннее дело.

вписывается в команду. Он очень мотивирован на то, чтобы все исправить. Я знаю, сколько усилий он прилагает. Рэшфорд совершает ошибки, но это не говорит о том, что он не вписывается в команду», – сказал тренер «МЮ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!