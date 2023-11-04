Рэшфорд извинился перед тен Хагом за посещение ночного клуба после крупного поражения «МЮ» от «Ман Сити»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд извинился перед Эриком тен Хагом.

Форвард «Манчестер Юнайтед» извинился перед тренером за посещение ночного клуба после крупного поражения от «Манчестер Сити» (0:3). Рэшфорд отмечал там день рождения.

«Да, я в курсе [о ситуации с ночным клубом], мы обсудили все. Это неприемлемо. Я сказал ему, он извинился и все. Это внутреннее дело.

Маркус вписывается в команду. Он очень мотивирован на то, чтобы все исправить. Я знаю, сколько усилий он прилагает. Рэшфорд совершает ошибки, но это не говорит о том, что он не вписывается в команду», – сказал тренер «МЮ».

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39 комментариев

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Streetbor
не хочет с Санчей в приставку играть (
+29
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Andrey Yaroslavtsev
Скоро вся команда будет перед Тен Хагом извиняться.
+21
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Stepashkin Nickita
Тен Хаг Ахматович.
+19
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+19
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xbfy7wncvc
Ответ Форвард таранного типа
Вот такая дисциплина в МЮ нынче. При Сэре Алексе он бы с отпечатками бутс на лице ходил. И на лавку бы присел на пару-тройку матчей подумать.
Ну да, ведь Ферги не давал праздновать игрокам свои ДР… Или вы историю про бутсу Бэкхэма будете по всему поводу с дисциплиной использовать?
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Demyan Grachev
Ответ Stepashkin Nickita
Тен Хаг Ахматович.
Дон Хаг Ахматович
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GuruFutbola
Ручку поцеловал?)
+13
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кэпко
Эрик Дон Хаг, это твои последние извинения, тебе не звёзд тренировать, а молодых пацанчиков, среди топ игроков у тебя ноль авторитета.
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Demyan Grachev
Ответ Винстон Лайтс
хочется придумать шутку про извинения, Тэн Хага и кадырова. помогайте, братья
не хочется извиняться ,прости, брат))
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Антон Фалафель
Рэш просто кормил чёрных проституток.
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Maturmalai
Ответ Форвард таранного типа
Блин, он пошёл тусить в клуб после разгрома в дерби. Если не видишь в этом проблему, то ок.
Если бы он пошел тусить ДО дерби, тогда я бы видел проблему. А так дерби уже слито, и оставшись дома он бы этого результата уже не изменил.
+4
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Форвард таранного типа
Вот такая дисциплина в МЮ нынче. При Сэре Алексе он бы с отпечатками бутс на лице ходил. И на лавку бы присел на пару-тройку матчей подумать.
+6
-3
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Грозовая Тень
Тен Хаг дон
+3
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Винстон Лайтс
хочется придумать шутку про извинения, Тэн Хага и кадырова. помогайте, братья
+2
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ман сити фейк
Ответ Форвард таранного типа
Вот такая дисциплина в МЮ нынче. При Сэре Алексе он бы с отпечатками бутс на лице ходил. И на лавку бы присел на пару-тройку матчей подумать.
С такой бутсой сейчас сам Ферги просил бы прощение. Сейчас другие времена. Тебе известно слово насилие? Должны наказать игроков то что прописано в контракте. И это не только проблемы тренера
+2
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З А
если выбор между что-то натворить, а потом извиниться или сделать как надо, но не кайфануть-игроки МЮ всегда выберут первое.
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Рашпель793
Тен Хагу в Ахмат бы, чтоб там тренировал. Там все и уважать будут и по струнке ходить и извиняться даже просить не нужно было бы, дон.
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xbfy7wncvc
Тен Хаг мне напоминает одного очень ранимого чеченского деятеля, любящего извинений)
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Demyan Grachev
тааак,кто ещё не извинился перед ТХГ ?))
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ман сити фейк
Ответ Аврал
Заказал,оплатил,пригласил друзей,родился в конце концов в этот день....и тут профукали игру.Жизнь окончена?
Реш привык проиграть крупно Сити и Ливерпулю. Очередной разгром. Не первый же день такое случается.
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Аврал
Заказал,оплатил,пригласил друзей,родился в конце концов в этот день....и тут профукали игру.Жизнь окончена?
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Montenegro Serbian
Я так понял теперь "прописка" в МЮ - это начинать со слов "Я конечно дико извиняюсь что перешёл в ваш клуб, но здравствуйте! "
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Андрюха с района
8 место для физрука Хага - это успех)
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igls54
Рэшфорд: -Тренер, ты меня, конечно, извини, но извиняться за свои извинения я не собираюсь.
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Demyan Grachev
Ответ Pol Belov
ты про то, что он не пригласил всю команду на днюху?
а ты хорош)))
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Юрий Костыгин
Он там, вероятно, ещё и бургер съел. На лавку однозначно!
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