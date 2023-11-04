Рэшфорд извинился перед тен Хагом за посещение ночного клуба после крупного поражения «МЮ» от «Ман Сити»
Маркус Рэшфорд извинился перед Эриком тен Хагом.
Форвард «Манчестер Юнайтед» извинился перед тренером за посещение ночного клуба после крупного поражения от «Манчестер Сити» (0:3). Рэшфорд отмечал там день рождения.
«Да, я в курсе [о ситуации с ночным клубом], мы обсудили все. Это неприемлемо. Я сказал ему, он извинился и все. Это внутреннее дело.
Маркус вписывается в команду. Он очень мотивирован на то, чтобы все исправить. Я знаю, сколько усилий он прилагает. Рэшфорд совершает ошибки, но это не говорит о том, что он не вписывается в команду», – сказал тренер «МЮ».
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