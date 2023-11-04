Антон Зиньковский: «Матч «Спартака» с «Локо» – это дерби. Плотность в таблице такая, что любые 3 очка нужно выгрызать и вырывать»

Антон Зиньковский поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Локомотивом».

«Матч с « » – это дерби. Результат очень важен. Будет тяжелая игра. Сейчас такая плотность в таблице, что любые 3 очка нужно выгрызать и вырывать. Стараться возвращать то, что мы потеряли – позиции и очки.

Не начали подогревать интерес к матчу между чертановскими воспитанниками. Сегодня удалось до игры посмотреть, как играл «Локомотив». Сара забил! Его могу поздравить с забитым мячом. Еще ничего не подогревали и не общались. Увидимся в любом случае.

В «Локомотиве» не только чертановские, но и из сборной ребята, и те, с кем по 96 году играли. Есть Антон Миранчук, с которым в Новороссийске играли. Много ребят знакомых», – сказал хавбек « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!