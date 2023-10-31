Генич о поле в Воронеже: «Не поддерживаю истерию. Мы живем в специфическом климате России, чего удивительного? Проблема в том, что «Спартак» не играл в футбол, а «Факел» играл»
Константин Генич оценил качество поля в Воронеже.
В субботу «Факел» на своем поле обыграл «Спартак» в матче 13‑го тура Мир РПЛ со счетом 2:0. После игры футболисты и тренер красно‑белых раскритиковали качество поля на стадионе в Воронеже.
«Я категорически не поддерживаю истерию по состоянию поля в Воронеже. Мы живем в России с очень специфическим климатом, чего удивительного?
Проблема в том, что «Спартак» не играл в футбол, а «Факел» играл. Воронежцы дрались за результат, а «Спартак» – нет. Абсолютно заслуженная победа. Я в восторге от футболистов «Факела», от их искренности и работоспособности.
Опять же, считаю, что Абаскаль ошибся с составом. Видишь, что плохое поле – не выпускай легковесных футболистов. Зиньковскому и Игнатову сложно в таких условиях, Бонгонда и Пруцев – та же история. Нужна фактура, борьба, так подбирай правильный состав.
Что делать с полем в Воронеже? Если «Факел» хочет, чтобы РПЛ разрешила играть дома в этом году, то нужно срочно исправлять ситуацию. Уверен, что лига больше не позволит играть на таком газоне.
Два варианта – перенос в Москву на стадион «Локомотива» (указан «Факелом» в качестве резервного – Sports.ru) или поменяться кругами. Но я бы хотел, чтобы поле подготовили и обошлось без переносов», – сказал комментатор «Матч ТВ».
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