Генич о поле в Воронеже: «Не поддерживаю истерию. Мы живем в специфическом климате России, чего удивительного? Проблема в том, что «Спартак» не играл в футбол, а «Факел» играл»

Теги Спартак премьер-лига Россия Факел Константин Генич Центральный стадион профсоюзов стадионы Тео Бонгонда Антон Зиньковский Матч ТВ Михаил Игнатов Данил Пруцев Гильермо Абаскаль Футбол

Константин Генич оценил качество поля в Воронеже.

В субботу «Факел» на своем поле обыграл «Спартак» в матче 13‑го тура Мир РПЛ со счетом 2:0. После игры футболисты и тренер красно‑белых раскритиковали качество поля на стадионе в Воронеже.

«Я категорически не поддерживаю истерию по состоянию поля в Воронеже. Мы живем в России с очень специфическим климатом, чего удивительного?

Проблема в том, что «Спартак» не играл в футбол, а «Факел» играл. Воронежцы дрались за результат, а «Спартак» – нет. Абсолютно заслуженная победа. Я в восторге от футболистов «Факела», от их искренности и работоспособности.

Опять же, считаю, что Абаскаль ошибся с составом. Видишь, что плохое поле – не выпускай легковесных футболистов. Зиньковскому и Игнатову сложно в таких условиях, Бонгонда и Пруцев – та же история. Нужна фактура, борьба, так подбирай правильный состав.

Что делать с полем в Воронеже? Если «Факел» хочет, чтобы РПЛ разрешила играть дома в этом году, то нужно срочно исправлять ситуацию. Уверен, что лига больше не позволит играть на таком газоне.

Два варианта – перенос в Москву на стадион «Локомотива» (указан «Факелом» в качестве резервного – Sports.ru) или поменяться кругами. Но я бы хотел, чтобы поле подготовили и обошлось без переносов», – сказал комментатор «Матч ТВ».

«Спартак» проиграл на ретрополе – с ямами и лужами. И в ретроформе!

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14 комментариев

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Spartacus Pro
О какой истерии речь? Для красивого словца Генич это сказал? То есть , говорить правду (поле действительно было плохое), это истерия? Вообще, Факел хвалят не для того, чтобы похвалить Факел, а чтобы гадость сказать про Спартак. Это клиника.
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инок
Поле было для обеих команд одинаковое. Только Спартак не знал, как на нем играть, а Факел одержал победу...
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Вячеслав Припузов
Ответ Spartacus Pro
О какой истерии речь? Для красивого словца Генич это сказал? То есть , говорить правду (поле действительно было плохое), это истерия? Вообще, Факел хвалят не для того, чтобы похвалить Факел, а чтобы гадость сказать про Спартак. Это клиника.
Так на гадости в адрес Спартака все только рейтинг и поднимают свой, они больше ценятся и за оскорбления это уже не считают
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Alestern
ну ну :)... посмотрим, перенесут ли матч Факела с тем же ЦСКА, например... если не перенесут, значит с Геничем можно будет согласиться...
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Георгий Кузьмин
проблема в том, что в это время года, лучше не играть в футбол....но это за гранью фантастики для рпл, где-то в параллельной реальности
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Олег Кузнецов
Да причём здесь Спартак?! Люди платят деньги, чтобы посмотреть футбол, а нам предлагают г...о!! Когда вы все поймёте, что должно быть качество. А то как с горячей водой, которая ржавая течёт,а мы платим.
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FunyaFun
Абсолютно заслуженная победа Факела. Спартак был абсолютно беззубым и не пытался бороться. Но! О качестве поля говорить необходимо и оно было просто катастрофическим. И если господа руководители это понимают, они могли бы перестелить и уложить синтетику, зная «о проблемах российского климата». Таких полей в высшей лиге быть не должно. Это факт настолько же очевидный, как и то, что поле было одинаковым для всех и в поражении Спартак виноват сам.
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