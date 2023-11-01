Личка пригласил бы Беллингема, Вендела и Зиньковского в «Динамо»: «Джуд – в огне. Антон – быстрый и маленький, на фланг его»
Марцел Личка рассказал, каких игроков пригласил бы в «Динамо».
– Какого игрока вы бы пригласили в «Динамо», будь у вас возможность? Можете любого игрока назвать.
– Оу… Если брать из актуальных, игрок, который сейчас в огне, – позвал бы Джуда Беллингема.
– А если из «Зенита»?
– Вендела!
– А из «Спартака»? Может, Соболева?
– Соболев очень неприятный игрок для соперников. Но позвал бы Зиньковского – он быстрый и маленький – на фланг его! – сказал главный тренер «Динамо».
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