Марцел Личка рассказал, каких игроков пригласил бы в «Динамо».

– Какого игрока вы бы пригласили в «Динамо», будь у вас возможность? Можете любого игрока назвать.

– Оу… Если брать из актуальных, игрок, который сейчас в огне, – позвал бы .

– А если из « »?

– !

– А из « »? Может, Соболева?

– Соболев очень неприятный игрок для соперников. Но позвал бы Зиньковского – он быстрый и маленький – на фланг его! – сказал главный тренер « ».

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