Личка пригласил бы Беллингема, Вендела и Зиньковского в «Динамо»: «Джуд – в огне. Антон – быстрый и маленький, на фланг его»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Зиньковский Александр Соболев Вендел Марцел Личка Джуд Беллингем Футбол

Марцел Личка рассказал, каких игроков пригласил бы в «Динамо».

– Какого игрока вы бы пригласили в «Динамо», будь у вас возможность? Можете любого игрока назвать.

– Оу… Если брать из актуальных, игрок, который сейчас в огне, – позвал бы Джуда Беллингема.

– А если из «Зенита»?

Вендела!

– А из «Спартака»? Может, Соболева?

– Соболев очень неприятный игрок для соперников. Но позвал бы Зиньковского – он быстрый и маленький – на фланг его! – сказал главный тренер «Динамо». 

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7 комментариев

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Иван Галяткин
Ответ Spartakus1984
Так пусть Динамо купит Зиньковского за 10 млн .Долларов.Мы не против.
Вы из совета директоров?)
+3
0
+3
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alexis2020
Может быть смогут найти нового Вальбуэна или Данни.
+2
-1
+1
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Faulheit
на счёт Джуда не знаю, а вот Вендел вряд ли пойдёт в динамо
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Tollie
тен Хаг пригласил бы Блинда, ван де Бека и Бюттнера в МЮ: «А чё, в смысле?»
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