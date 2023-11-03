Ислам Махачев: «Когда Месси ушел из «Барсы», а Роналду – из «Реала», мы с Хабибом перестали спорить из-за футбола»

Теги Криштиану Роналду Лионель Месси UFC Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Класико Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев перестал следить за класико после ухода Месси и Роналду из Ла Лиги.

«Хабиб был на класико, писал, что едет на матч. Раньше у нас были споры о футболе, сейчас уже нет. После ухода Лионеля Месси из «Барселоны» и Криштиану Роналду из «Реала» не так интересно. Когда две большие звезды соединялись на поле, было интересно.

Меня приглашали на матчи, я был в разъездах, готовился к бою. Если будет время, обязательно посещу игру», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

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5 комментариев

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HK Traktor
Ответ Магомед Саид Амирханов
А сам?
А сам я за Трактор болею 😉.
+7
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+6
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Магомед Саид Амирханов
Ответ HK Traktor
Глоры.
А сам?
+4
-4
0
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