Ислам Махачев: «Когда Месси ушел из «Барсы», а Роналду – из «Реала», мы с Хабибом перестали спорить из-за футбола»

Ислам Махачев перестал следить за класико после ухода Месси и Роналду из Ла Лиги.

« был на класико, писал, что едет на матч. Раньше у нас были споры о футболе, сейчас уже нет. После ухода Лионеля Месси из «Барселоны» и Криштиану Роналду из «Реала» не так интересно. Когда две большие звезды соединялись на поле, было интересно.

Меня приглашали на матчи, я был в разъездах, готовился к бою. Если будет время, обязательно посещу игру», – сказал чемпион в легком весе .

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