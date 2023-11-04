Паршивлюк о выходе «Динамо» в 1/4 Кубка: «Рад, что не придется лететь в Хабаровск в Пути регионов»

Сергей Паршивлюк высказался о выходе «Динамо» в 1/4 финала Фонбет Кубка России.

В рамках Пути РПЛ бело-голубые дважды встретятся с «Зенитом».

«В прошлом сезоне мы играли в Пути регионов, поэтому не боялись его. Но что нам было терять в конце матча с «Нижним» [2:1]? Либо играть вничью и пенальти никому не нужные бить, либо пытаться вытянуть игру. В итоге побежали и забили — здорово.

Рад, что не придется теперь лететь в Хабаровск в Пути регионов. Хотя поверьте, у меня таких дальних выездов много было в жизни — и в , и во Владивосток, и в Комсомольск-на-Амуре. Есть опыт. Но все равно хотелось победить и выйти в плей-офф Пути РПЛ. Хорошо, что это получилось», – сказал защитник « ».

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