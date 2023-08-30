Паршивлюк о словах Лички, что некоторые игроки «Динамо» обосрались против «Спартака»: «Согласен! Нам нужно посмотреть на себя в зеркало и сделать правильные выводы»

Сергей Паршивлюк согласился со словами Марцела Лички про игроков «Динамо».

Тренер «Динамо» заявил, что некоторые игроки в составе «обосралась» в матче Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:4).

«Личка сказал, что некоторые игроки «Динамо» обосрались в дерби? Безусловно, я согласен с этими словами! Тут вопрос точно не в мотивации. Не важно, что это была игра на Кубок в группе.

Игрок «Динамо» не может выйти на матч со «Спартаком» без нужной мотивации. Такое просто невозможно. Нам всем нужно посмотреть на себя в зеркало и сделать правильные выводы, где допустили ошибки. Нужно переключаться и двигаться дальше. ё

Сделаем все возможное, чтобы такого больше никогда не повторялось», – сказал Паршивлюк.

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