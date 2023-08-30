Паршивлюк о словах Лички, что некоторые игроки «Динамо» обосрались против «Спартака»: «Согласен! Нам нужно посмотреть на себя в зеркало и сделать правильные выводы»

Теги Спартак Сергей Паршивлюк премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Марцел Личка контент Футбол

Сергей Паршивлюк согласился со словами Марцела Лички про игроков «Динамо».

Тренер «Динамо» заявил, что некоторые игроки в составе «обосралась» в матче Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:4).

«Личка сказал, что некоторые игроки «Динамо» обосрались в дерби? Безусловно, я согласен с этими словами! Тут вопрос точно не в мотивации. Не важно, что это была игра на Кубок в группе.

Игрок «Динамо» не может выйти на матч со «Спартаком» без нужной мотивации. Такое просто невозможно. Нам всем нужно посмотреть на себя в зеркало и сделать правильные выводы, где допустили ошибки. Нужно переключаться и двигаться дальше. ё

Сделаем все возможное, чтобы такого больше никогда не повторялось», – сказал Паршивлюк.

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18 комментариев

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6tspey7tb5
Ё? Зачитал что ли?
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Любитель пожрать
Ответ tolobas
Полурезервный состав Динамо проиграл 1-й тайм, почти основной выиграл второй за явным игровым преимуществом. Выводы делайте сами
При счете 4-0 вы там хоть чемпионами себя объявите, а счет на табло. Вот и делай выводы.
+14
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bevooch
- Марцел, что случилось с вашими игроками?
- Они обосрались *ухмылка*
+11
-4
+7
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Вячеслав Припузов
Вроде бы засранцами назвал, а не обосрались, любят журналисты переврать
+3
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redwhiteteam
Ответ Невский баклан
Болельщики Спартака рано радуются и злорадствуют, в чемпионате будет совсем другая игра, 2:2 как обычно)
Да, согласен. Кутицкого в центре защиты не будет. Плюс подтянется хороший опорник Чавес и Тюкавин в старте выйдет. Это будет совсем другая история. Но вот почему Вы не дольны радостью болельщиков по поводу победы - непонятно.
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Пользователь Huawei
Ответ tolobas
Полурезервный состав Динамо проиграл 1-й тайм, почти основной выиграл второй за явным игровым преимуществом. Выводы делайте сами
Это у Спартака основной был? Не смешно. На счёт второго тайма - Спартак грамотно отошёл в оборону. Да один пропустили при 4:0,но по сути ничего больше не позволили сделать, даже близко. Не надо громких слов, Динамо было ничуть не лучше. У команд во втором тайме были разные задачи. Спартак со своей справился, Динамо нет. Выводы делайте сами.
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Любитель пожрать
и двигаться дальше ё, ае!
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Аркадий Дмитриев
Ответ r3tr0!
Сергей посмотрел на себя в зеркало и обделался, увидев игрока Спартака
зря ты так,пацан,парш никогда и никого не боялся. он играет на уровне 5-7 места после его травмы... и не забудь,он был капитаном Спартака!а это многое значит.
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pffwybnyfz
Личка хотел проверить, но они обосрались.
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Невский баклан
Болельщики Спартака рано радуются и злорадствуют, в чемпионате будет совсем другая игра, 2:2 как обычно)
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Денис Ширинов
Слуцкий вошел в чат
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justbored
Чепуха какая-то. Зенит в Питере норм, а [клуб], который в прошлом сезоне обыгрывали, типа ужас летящий на крыльях ночи.
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Сергей Риде
Сколько уже лет Серёга не в Спартаке, а на поле всегда боец. Уважуха.
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Владимир Молявин
Тут трудно не согласиться.
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arij
Ответ tolobas
Полурезервный состав Динамо проиграл 1-й тайм, почти основной выиграл второй за явным игровым преимуществом. Выводы делайте сами
ты действительно смотрел игру? тушинцы вышли играть в футбол, а некоторые наши игроки выглядели словно целки на первом кастинге в бордель. Понимаю Личку.
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